Calendario Carlos Alcaraz

¿Cuándo vuelve a jugar Alcaraz? Horarios, fecha y rival de Carlos en Indian Wells

El tenista español arranca la temporada de pista dura en Estados Unidos con dos Masters 1000 este 4 de marzo. En caso de proclamarse vencedor, igualará a Nadal con 3 títulos en Indian Wells.

Carlos AlcarazCarlos AlcarazGetty

Carlos Alcaraz está imparable. El hambre de victoria del español es insaciable, y tras proclamarse campeón en Melbourne y Doha, su próximo objetivo es el Masters 1000 de Indian Wells.

Con un pleno de 12 victorias este año y el número uno del mundo aún en sus manos, Alcaraz busca aumentar su palmarés en California dando comienzo a la temporada de pista dura. El próximo 4 de marzo dará comienzo el torneo, en el cual el español ansía recuperar su corona después de ganarlo dos veces consecutivas en 2023 y 2024, y caer en semifinales contra Jack Draper en 2025.

Desde el próximo miércoles hasta el 15 de marzo, el de El Palmar disputará el primer Master 1000 del calendario ATP, donde podrá verse las caras contra rivales como Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Alex de Miñaur o Lorenzo Musetti, entre muchos más.

Pese a que aún se desconoce quién será el primer contrincante de Carlos, se espera que juegue el día 4 entre las 11:00 hora española y las 18:00 de la tarde. Sinner, debido a su posición en el ranking ATP, solo podría enfrentarse a Carlitos en una hipotética final.

En caso de que Alcaraz alcance dicha final y se proclame vencedor, igualaría a Rafa Nadal como el tenista español con más ediciones ganadas del torneo, con tres.

