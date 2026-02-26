Sánchez desmiente los "bulos de la ultraderecha" sobre su salud: "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular"

Los detalles Ni cardiopatías ni hipocondrías. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sale al paso por primera vez de los "bulos" lanzados desde "la ultraderecha y la derecha ultra" sobre su estado de salud. "Queda Gobierno para rato", sentencia.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha desmentido enérgicamente los rumores sobre su salud, calificándolos de "bulos" difundidos por la derecha y la ultraderecha. Sánchez afirma que estas fuerzas políticas han anunciado el fin de su Gobierno desde el inicio y ahora recurren a mentiras sobre su salud para hacerlo. En un mensaje en redes sociales, Sánchez niega padecer enfermedades cardiovasculares y critica el uso de estos rumores como herramienta política. El ministro Félix Bolaños también respondió a la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, quien había pedido la desclasificación de los informes médicos de Sánchez, calificando sus palabras de moralmente bajas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, pone pie en pared y desmiente en un contundente mensaje "los bulos" sobre su salud. "La ultraderecha y la derecha ultra llevan anunciando el fin de este Gobierno desde el primer día. Ahora, además, difundiendo bulos sobre mi salud", comienza Sánchez.

"La máquina del fango funciona siempre igual: lanzan el bulo desde un pseudomedio, sus diputados lo amplifican y sus tertulianos enfangan la conversación pública", continúa explicando. "No padezco ninguna enfermedad cardiovascular, pero si fuese así, no habría ningún problema. Hay millones de personas que las padecen y llevan una vida normal gracias a los servicios públicos que ustedes desmantelan", añade.

Y sentencia: "Si su única forma de hacer oposición es la mentira, es que lo estamos haciendo realmente bien. Queda Gobierno para rato".

Sánchez ha salido al paso así en las redes sociales de la información publicada esta semana por 'Libertad Digital' asegurando que padecía una enfermedad de la que estaba siendo tratado en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, y los comentarios que esa noticia está generando.

Fuentes del Gobierno ya habían desmentido esa información tras ser publicada, y Sánchez, en su mensaje, subraya que la derecha y la ultraderecha llevan anunciando el fin de su Gobierno desde el primer día y ahora lo hacen difundiendo bulos sobre su salud. A su juicio, la derecha y la ultraderecha demuestran así que la mentira es su única forma de hacer política.

Ayer mismo, en la sesión de control al Gobierno, la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo utilizaba estos "bulos", instando a Sánchez a "desclasificar" sus informes médicos. "Presumen de transparencia, desclasifiquen su historial médico", espetaba a cuenta de la desclasificación de los documentos del 23F.

El ministro Félix Bolaños se encargaba de responder censurando las palabras de la diputada: "Cuando uno piensa que la señora Álvarez de Toledo ha llegado al límite de la bajeza moral, ve que hay un escalón más abajo".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.