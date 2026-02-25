Ahora

fidelización de la plantilla

Mercadona refuerza su revolución laboral y destina 1.000 millones a mejorar el poder adquisitivo y la jornada de sus trabajadores

El contexto La compañía encuadra estas decisiones en su Modelo de Calidad Total, que suma medidas ya aplicadas como el incremento salarial, con un impacto de 125 millones, y la mejora de la jornada laboral, que ha supuesto otros 100 millones de inversión.

La fachada de un supermercado de la cadena Mercadona, abiertoLa fachada de un supermercado de la cadena Mercadona, abiertoEuropa Press

Cuidar a la plantilla forma parte del ADN de Mercadona. En esa línea, la compañía ha destinado más de 1.000 millones de euros a mejorar el poder adquisitivo y las condiciones laborales de sus más de 112.000 trabajadores en España y Portugal, a través de distintas iniciativas aplicadas en los últimos meses.

La cadena presidida por Juan Roig ha abonado este miércoles una prima por objetivos —el denominado variable— por valor de 780 millones de euros con cargo a los beneficios de la empresa.

En concreto, los empleados con menos de cuatro años de antigüedad han recibido el equivalente a dos mensualidades, mientras que quienes superan ese periodo —el 70% de la plantilla— han percibido tres mensualidades. En términos netos, estos últimos han cobrado este miércoles 7.250 euros, correspondientes a 5.400 euros en concepto de prima variable más la nómina mensual.

A esta retribución se suma una subida salarial para compensar el incremento del IPC, del 2,9% en España y del 2,2% en Portugal, una medida que supone un desembolso adicional de 125 millones de euros anuales.

La mejora de las condiciones laborales no se limita al plano salarial. Desde el pasado mes de diciembre, la compañía ha ampliado en una semana el periodo de vacaciones de su plantilla, que pasa de 30 a 37 días naturales al año. La medida, ya en vigor en ambos países, tiene un impacto económico de 100 millones de euros anuales.

"Cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido"

Desde 1993 Mercadona basa todas sus decisiones en su Modelo de Calidad Total que busca satisfacer por igual y con la misma intensidad a los cinco componentes de la empresa: "El Jefe", como internamente denomina al cliente, El Trabajador, El Proveedor, La Sociedad y El Capital.

Según la compañía, este esfuerzo inversor ha contribuido a mejorar sus niveles de productividad y eficiencia en 2025, ejercicio en el que ha alcanzado sus mejores datos históricos de rentabilidad y cuota de mercado, datos que confirman que "cuanto más se invierte en las personas, mayor es el retorno obtenido".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Feijóo exige otras "desclasificaciones" más allá del 23F y Sánchez afea su actitud: "Para lo que ha quedado, en política para ultras"
  2. Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por agresión sexual en octubre de 2021: "Si gritas, será peor"
  3. Trump llena de bulos el discurso del Estado de la Unión más largo y advierte que sus nuevos aranceles no requerirán ninguna aprobación del Congreso
  4. María Guardiola se reunirá con Vox esta semana acompañada por Tellado en plena crisis por el documento marco del PP
  5. Detienen a tres menores de 14 y 15 años por violar a otra menor en Valencia
  6. Cantabria registra 60 incendios forestales provocados en 24 horas: 36 de ellos siguen activos