Se abren las quinielas en la sucesión de Yolanda Díaz entre palabras de agradecimiento tras su renuncia a liderar el nuevo Sumar

Yolanda Díaz ha anunciado que no se presentará como candidata en las elecciones generales de 2027 y renunciará a liderar el nuevo Sumar, permaneciendo en el Gobierno hasta el fin de la legislatura. Su decisión ha generado especulaciones sobre su sucesor, con nombres como Pablo Bustinduy, Antonio Maíllo y Ada Colau emergiendo en las quinielas. Díaz continuará su labor hasta el final del mandato y luego regresará a su carrera como abogada laboralista. Su decisión ha sido recibida con agradecimientos por su contribución al Gobierno y a la izquierda, destacando su papel en el intento de unir a una izquierda dividida bajo Sumar.

Una de las grandes noticias de este miércoles ha sido que Yolanda Díaz no se presentará como candidata a las elecciones generales de 2027 y renuncia a liderar el nuevo Sumar. Estará en el Gobierno hasta que aguante y, luego, dejará la política. En una carta, a la que ha tenido acceso laSexta, ha explicado que ha sido una decisión muy meditada. Mientras, a lo largo de este miércoles han comenzado las quinielas sobre su sucesión.

"Esta mañana he comunicado mi intención de no repetir como candidata en las próximas elecciones generales", anunciaba la vicepresidenta en un vídeo difundido a través de sus redes sociales. "Voy a seguir trabajando desde el gobierno y desde fuera del gobierno por vuestros derechos. Con la misma convicción de siempre. Porque para mí la política es una herramienta al servicio de la gente trabajadora", ha agregado, insistiendo que es el momento de "salir a ganar". "Se abre un nuevo tiempo y yo voy a estar ahí, empujando, acompañando, construyendo", ha remarcado.

Con este paso a un lado se disparan las quinielas. La pregunta, ahora, es quién será el futuro líder de esa nueva izquierda. Uno de los nombres es el del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, quien, cuando se le ha preguntado si podría ser el sustituto, ha replicado: "No, no. Ya lo he dicho muchas veces. Lo que voy a hacer es lo mismo que ha hecho Yolanda Díaz: trabajar codo con codo con el Gobierno y seguir contribuyendo"

Dicen que no es momento de dar nombres, pero precisamente el suyo ha sonado en las últimas horas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, lo ha alabado este miércoles. "Me parece maravilloso. Me parece de las mejores cabezas que tiene la izquierda desde hace años", ha afirmado, aunque cuando le han preguntado si podría ser un buen candidato, ha dicho que eso no le toca a él decirlo. Rufián es otra de las primeras caras que aparecen en el horizonte, ya que lleva tiempo intentado agitar y aglutinar.

Otro nombre para entender el futuro de este espacio es el de Antonio Maíllo, actual coordinador federal de Izquierda Unida, comunista y cordobés. Él siempre ha dicho que quiere ser la alternativa en Andalucía y reclama primarias para esta "nueva izquierda" nacional. También este miércoles hay quien mira a la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. Díaz era la única lideresa de un gran partido nacional y Colau seguiría esa senda. Dicen, además, que ella sí mantiene cierta interlocución con Podemos, otra cosa es que tenga los apoyos necesarios para volver a la primera línea.

Sobre el futuro de Yolanda Díaz, lo que se sabe seguro por ahora es que va a continuar como ministra de Trabajo y como vicepresidenta segunda del Gobierno lo que quede de legislatura, que es aproximadamente algo más de un año. A partir de ahí, también se sabe que no se va a presentar en las listas de la izquierda, ni siquiera con un puesto simbólico. Díaz es abogada laboralista, por lo que continuará con su trabajo en esta rama en el futuro.

"Solo tengo buenas palabras para Yolanda Díaz"

Mientras, este miércoles, se han sucedido los agradecimiento a la ministra. "Solo tengo buenas palabras para Yolanda Díaz y palabras de agradecimiento", ha remarcado Bustinduy. Lara Hernández, portavoz de Sumar, ha destacado que Díaz "no ha querido marear ni al electorado ni a los partidos, queda un año y medio por delante aún como ministra de Trabajo y nos queda muchísimo trabajo".

Para Enrique Santiago, secretario general del PCE, "ha sido la mejor ministra de Trabajo que ha tenido este país". "Creo que dice mucho de una persona que decide apartarse de esta manera", ha destacado Joan Baldoví, portavoz de Compromís en Les Corts.

A pesar de las diferencias, o precisamente debido a ellas, en Izquierda Unida (IU) han agradecido el paso al lado de Díaz. "Es un acto de generosidad sin lugar a dudas. Tiene repercusión política, obviamente", ha dicho Maíllo. De hecho, fue el propio Maíllo, hace unos días, quien lo pedía sin nombrar directamente a la ministra de Trabajo afirmando estar de acuerdo con una "actualización de liderazgo" en la Cadena SER. Eso sí, dijo que Díaz sigue siendo un claro activo para esa nueva izquierda.

Un argumento que han repetido este miércoles los diputados de Sumar. Al preguntar a Aina Vidal, portavoz adjunta de Sumar en el Congreso, si cree que el liderazgo de Díaz era un obstáculo para el nuevo proyecto de izquierdas, ha respondido: "No, para nada". "Creo que hay que seguir contando con ella", ha agregado Alberto Ibáñez. Mientras, Enrique Santiago ha señalado que "sin duda alguna, Yolanda todavía tiene mucho que aportar al país y es necesaria".

Pero los agradecimientos no solo han llegado de los partidos que conforman Sumar, sino que también del PSOE, donde han querido destacar el importante papel que ha jugado Díaz en el Gobierno de coalición. "Primero respeto, segundo confianza y tercero gratitud", ha dicho Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso. "Creo que es importante que nos detengamos y que estemos valorando si es la mejor. Desde luego, en estas olimpiadas, en las actuales, está en el podio", ha remarcado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

El que no se ha pronunciado en público sobre la decisión de Díaz es Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa han asegurado a laSexta que muestran máximo respeto a la decisión de Díaz, pero también máxima gratitud a su trabajo como vicepresidenta y también como ministra de Trabajo. En cualquier caso, han afirmado que no les resulta sorprendente ya que el pasado sábado no participó en el acto de la coalición de Sumar.

Su misión era unir a una izquierda dividida en un "acuerdo de la mayoría", como ella misma definió en junio de 2023 en la presentación de Sumar, con hasta 15 formaciones bajo las siglas de Sumar. Y aunque lo logró, pronto quedó claro que eran demasiadas y con sensibilidades distintas.

"Las reglas no son iguales para todos en la coalición", denunciaba ya en diciembre de 2023 Javier Sánchez Serna desde Podemos. E Ione Belarra, un día después, afirmaba que no les había "quedado otro remedio". Se materializaba así la escisión de Podemos, que resultó ser solo una demostración de los problemas que se le venían encima. A esa fuga se le sumó otra, la de la diputada de Més-Compromís Águeda Micó esgrimiendo "conflictos o problemas a la hora de ejercer plena autonomía", la misma falta de autonomía que sentían los morados.

En estos casi tres años, se han visto discursos contradictorios con los que los diputados de la formación se han desmarcado de Díaz. Pero también tensiones territoriales en la izquierda que van más allá de Sumar. Néstor Rego, del BNG, remarcaba en junio de 2025: "Queremos que cumpla los compromisos que tiene establecidos con Galicia". Así se plasmaba el hartazgo por las promesas que consideran incumplidas y que parecen haber pasado factura a la figura de Yolanda Díaz.

