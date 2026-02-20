Onésimo se sincera con Pedrerol en 'El Cafelito': ¿Qué estrellas le marcaron más?

El vallisoletano ha recordado en el podcast del periodista cómo le impresionó jugar con Mágico González y Hugo Sánchez.

Onésimo compartió vestuario con muchas estrellas en los noventa, pero hay dos que le marcaron especialmente: Mágico González y Hugo Sánchez.

En 'El Cafelito', el exjugador y entrenador le ha explicado a Josep Pedrerol cómo se sentía jugando con ambas leyendas.

"Era impresionante ver entrenar al 'Mágico', yo creo que en otro contexto habría estado entre los 5, 6 o 7 mejores de la historia", recuerda sobre el ex del Cádiz.

Sobre el mexicano, Onésimo destaca su capacidad anotadora: "El mejor rematador que he visto. No se despeinaba".

El nuevo capítulo de 'El Cafelito' en el que Josep Pedrerol recibe a Onésimo ya está en Youtube. Las diferencias entre Madrid y Barça, qué le diría a Vinicius... el vallisoletano ha dejado muchos titulares.