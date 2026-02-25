Muere Antonio Tejero, autor del golpe de Estado de 1981, a los 93 años

El contexto El autor del 23F ha fallecido dos días después del 45 aniversario del golpe de Estado y el mismo día en el que el Gobierno ha desclasificado los documentos del día en el que Tejero puso en peligro la supervivencia de la democracia española.

Antonio Tejero, ex teniente coronel de la Guardia Civil y autor del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, falleció a los 93 años en Alzira, Valencia. Nacido en 1932 en Alhaurín el Grande, Málaga, Tejero ingresó en la Guardia Civil en 1951 y fue expulsado tras el golpe del 23F, por el que fue condenado a 30 años de cárcel, aunque cumplió solo la mitad. Su muerte coincide con el 45 aniversario del golpe y la desclasificación de documentos del 23F. Tejero también participó en la 'Operación Galaxia' de 1978, un intento de golpe que fue desarticulado.

El ex teniente coronel de la Guardia Civil y autor del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, Antonio Tejero, ha muerto este miércoles a los 93 años en su casa de Valencia, según han informado fuentes de la familia a laSexta y han confirmado posteriormente en un comunicado en el que se detalla que el fallecimiento se ha producido a las 18:45 horas en la localidad de Alzira.

Nacido el 30 de abril de 1932 en Alhaurín el Grande (Málaga), Tejero era en 1981 teniente general de la Guardia Civil, cuerpo al que ingresó en 1951 y de donde fue expulsado tras protagonizar el golpe de Estado del 23F. Fue condenado por rebelión militar a 30 años de cárcel, aunque finalmente cumplió solo la mitad de la pena y fue puesto en libertad en 1996.

Tejero ha fallecido dos días después del 45 aniversario del intento de golpe de Estado y el mismo día en el que el Gobierno ha desclasificado los documentos sobre el 23F en el que se desvelan los detalles de la operación que puso en jaque a la democracia española.

En ese sentido, y además de por ser la cara visible del golpe, Tejero pasará a la historia por la frase "¡Quieto todo el mundo!", con la que interrumpió la votación de la investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como presidente del Gobierno, que iba a suceder al entonces dimitido Adolfo Suárez. Desde ese momento, los 350 diputados pasaron más de 17 horas secuestrados en la Cámara Baja.

Tejero ya fue ingresado en octubre de 2025

Antonio Tejero ya tuvo graves problemas de salud en octubre de 2025, tan solo cuatro meses antes de morir, cuando fue ingresado y, según su familia, se encontraba en "estado terminal", aunque "consciente y sereno", en un centro hospitalario de Carcaixent (Valencia). Sin embargo, unos días más tarde recibió el alta.

El otro intento golpista de Tejero

El nombre de Antonio Tejero no se hizo famoso de golpe en 1981, puesto que ya era conocido por su participación en la 'Operación Galaxia', un intento de golpe de Estado ideado en 1978 por un grupo de militares que planeó asaltar al Gobierno durante una reunión del Consejo de Ministros en La Moncloa aprovechando que el rey Juan Carlos se encontraba en un viaje oficial en México.

Este complot fue desarticulado antes de llevarse a cabo y Tejero fue juzgado y condenado a siete meses de cárcel, lo que no le impidió continuar su carrera en el Instituto Armado, donde retomó su carrera hasta el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

