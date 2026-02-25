Una segunda mujer denuncia a Íñigo Errejón por agresión sexual en octubre de 2021: "Si gritas, será peor"

Los detalles La denunciante ha solicitado al juez que preserve su anonimato por miedo a represalias. En la denuncia destaca que tras romper la relación tuvo que someterse a tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Una mujer ha denunciado al exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón, por presunta agresión sexual en octubre de 2021. Representada por el abogado Alfredo Arrién, quien también defiende a la actriz Elisa Mouliaá en un caso similar, la denunciante describe tres agresiones cometidas por Errejón. Según la denuncia, los hechos ocurrieron en un local de Móstoles y posteriormente en el domicilio de Errejón, donde la forzó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento. La denunciante, una reconocida actriz que ha solicitado anonimato, afirma que Errejón mostró comportamientos controladores y posesivos. El abogado ha solicitado que sea testigo protegido debido al miedo que siente hacia el denunciado. La denuncia fue presentada ante la Sección de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid.

Una mujer ha denunciado ante los juzgados de Madrid al exportavoz de Sumar Íñigo Errejón por una presunta agresión sexual ocurrida en octubre de 2021, cuando según relatada ambos quedaron y la obligó a mantener relaciones sexuales tras intimidarla.

Esta mujer está representada por el letrado Alfredo Arrién, el mismo que defiende a la actriz Elisa Mouliaá, quien denunció a Errejón en 2024 por unos hechos ocurridos el 8 de octubre de 2021, y por los que un juez le investigó, procesó y recientemente ha abierto juicio oral contra él, aunque está recurrido ante la Audiencia Provincial.

Según detalla la Cadena Ser, la segunda denunciante es una reconocida actriz que ha pedido al juez que preserve su anonimato por miedo a represalias. Según el citado medio, la denunciante describe tres agresiones sexuales que habría cometido Errejón.

El primero, según consta en la denuncia, habría tenido lugar en el baño de un local de Móstoles. Ella estaba en una boda, pero él le puso un taxi para que le acompañara. Ambos habían consumido alcohol y drogas. En los baños del local, le forzó para que le hiciera una felación. Minutos después, de camino a casa del exdirigente de sumar, Errejón volvió a forzarla sin su consentimiento.

La denunciante relata que tras esas dos situaciones no consentidas, no se atrevió a negarse y acabó en el domicilio del exdirigente de Sumar. Allí, aunque ella se había negado a la penetración sin protección, Errejón la habría penetrado vaginalmente.En la denuncia interpuesta ante los jugados de violencia sobre la mujer de Madrid, y a la que ha tenido acceso EFE, el abogado de esta nueva denunciante relata que en 2021 comenzó su contacto con Errejón primero por redes sociales, luego mediante Telegram y finalmente en persona.

La denunciante asegura que Errejón era controlador

Tras un par de encuentros a ella le pareció que él era controlador, ya que por ejemplo quería saber dónde estaba ella, y descubrió que tenía pareja a pesar de que se lo había negado.

El 16 de octubre de 2021 (esto sería ocho días después de la presunta agresión de Errejón a Elisa Mouliaá) ella estaba en una boda y Errejón le propuso que fuera con él a una fiesta en Móstoles (Madrid), pagándole el taxi para que fuese, y allí, tras beber y consumir cocaína ambos, según el relato de la denuncia, Errejón tuvo "comportamientos que podían interpretarse como controladores, celosos o posesivos".

Mantuvieron un encuentro sexual y luego fueron a la casa de él, y tanto en el trayecto como ya en el piso Errejón la obligó a mantener relaciones sexuales sin su consentimiento, llegando a decirle "si gritas será peor" o "si te resistes será peor".

En un momento dado Errejón la violó "de manera sorpresiva y violenta", sujetándole el cuello, añade la denuncia. La denunciante se fue del domicilio y luego volvió a ver a Errejón una vez más, y al ver que persistía en su comportamiento controlador no volvió a quedar. Luego sufrió ataques de ansiedad y tuvo que comenzar un tratamiento psicológico.

El abogado solicita que la denunciante sea testigo protegido en la causa porque tiene miedo del denunciado. El texto detalla que este miércoles, 24 de febrero, la denunciante fue a la Policía Nacional a interponer la denuncia pero, "dado que los agentes tenían obligación de introducir los datos en el sistema Viogén, al cual tienen acceso numerosos profesionales de distintos ámbitos", instaron al letrado a acudir directamente ante la Sección de Violencia de Violencia sobre la Mujer del tribunal de Instancia de Madrid, para preservar el anonimato.

