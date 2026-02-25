Los archivos desvelados del caso Epstein omitieron una acusación contra Trump por agresión sexual

¿Por qué es importante? No es la primera vez que se especula sobre la relación entre el magnate y pederasta Jeffrey Epstein con el ahora presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El Departamento de Justicia de EEUU ha desclasificado archivos relacionados con los delitos de Jeffrey Epstein, pero se han omitido materiales clave que implicarían a Donald Trump. Según 'The New York Times', falta un documento donde una mujer acusa a Trump de agredirla sexualmente cuando era menor. Esta mujer afirmó al FBI en 2019 que tanto Trump como Epstein la agredieron en los años 80. Además, el 'NYT' informa que faltan más de cincuenta páginas en los archivos desclasificados. El Departamento de Justicia niega haber eliminado información y afirma que los documentos se restauran rápidamente si se extraen temporalmente.

El Departamento de Justicia de EEUU hizo públicos una serie de archivos, hasta ahora secretos, relacionados con los delitos sexuales del pederasta Jeffrey Epstein. Hasta aquí, todo normal, sin obviar que estamos hablando de un magnate que fue condenado por abusar sexualmente de menores y que apareció muerto en su celda. Pero este miércoles hemos conocido un dato más y esencial: en esos papeles se habrían omitido una serie de materiales "clave" que pondrían contra las cuerdas al presidente de los Estados Unidos, a Donald Trump.

Y es que, según publica 'The New York Times' (NYT), no aparecería el archivo que recogía cómo una mujer acusó a Trump de agredirla sexualmente cuando era menor de edad. El rotativo ha explicado que estos documentos resumirían varias entrevistas realizadas por miembros del FBI. En ellas se hablaba de una mujer que, en el año 2019, aseguró haber sido agredida sexualmente tanto por Trump como por Epstein.

Solo unos días después de que Epstein fuera arrestado por tráfico sexual, la víctima le contó al FBI que en la década de los 80 fue víctima del millonario y que fue Epstein quien le presentó personalmente a Trump.

Tal y como contó la víctima, Trump la agredió "en un encuentro violento y escabroso" que presuntamente también tuvo lugar en los 80, cuando ella tenía entre 13 y 15 años.

Faltan más de medio centenar de páginas

Y esta no sería la única información omitida en los archivos de Epstein. Según el 'NYT', entre lo publicado por el Departamento de Justicia de EEUU faltarían más de medio centenar de páginas. Todo material relacionado con la investigación hecha por el FBI.

El órgano estadounidense ha negado haber borrado o eliminado cualquier tipo de información de los archivos desclasificados de Epstein. "Si se extraen temporalmente archivos para censurar información de las víctimas, dichos documentos se restauran rápidamente en línea y están disponibles públicamente", aseguró el Departamento vía X.

Y agregó que se hicieron públicos todos los archivos, excepto los que son duplicados o forman parte de una investigación federal en curso. La Administración Trump y el Departamento de Justicia han afrontado numerosas críticas por parte de legisladores y supervivientes de Epstein por la gestión de los archivos. En su caso, los supervivientes se quejaron de que algunos archivos incluían nombres de víctimas y de que se habían omitido denuncias de abuso hechas contra otros hombres.

