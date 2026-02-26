Junts tumbará de nuevo el decreto del escudo social junto a PP y Vox

El contexto La formación catalana se mantiene firme en su negativa a votar a favor de una normativa que aseguran que favorece a la okupación. Nogueras trasladó a Sánchez que sí podrían contar con su apoyo si separasen el resto del escudo social "de las okupaciones".

PP, Vox y Junts volverán a votar juntos para oponerse al real decreto-ley que prorroga hasta fin de año la moratoria de los desahucios de familias vulnerables y otras medidas del llamado escudo social. La formación catalana trasladó este miércoles su rechazo a una medida que dicen que favorece a las okupaciones, según aseguró la portavoz de Junts, Míriam Nogueras.

La votación se producirá este jueves sobre las 15:00 horas y se votarán un total de cuatro decretos: uno para las ayudas económicas a las víctimas de los accidentes de Adamuz y Gelida, el del escudo social, la revalorización de las pensiones y la ley para topar los precios en caso de emergencia.

El resto de medidas no parecen peligrar para el Gobierno, que tiene atados los apoyos. No pasa así con un escudo social que defenderá Félix Bolaños, que reprochará su posicionamiento a estas tres formaciones ante su negativa de prorrogar la moratoria de los desahucios de familias vulnerables. El Ejecutivo se vio obligado a separar la subida de las pensiones para 2026 y el escudo social en dos decretos distintos, después de que esos grupos tumbaran en enero un decreto ómnibus que contenía todas esas medidas -más otras de índole fiscal y empresarial-.

La abstención de los siete diputados de Junts bastaría para que saliera adelante el decreto de escudo social, pero su portavoz, Miriam Nogueras, confirmó que votarán "no". "¡Escudo social sí, okupaciones no!", ha repetido Nogueras en las últimas semanas, una Nogueras que ha sugerido a Sánchez que podría contar con su apoyo "separando el escudo social de las okupaciones" en un eventual tercer intento.

Las medidas que se votarán

La prórroga de la suspensión de los desahucios y lanzamientos de familias vulnerables sin alternativa habitacional hasta el 31 de diciembre de 2026 introduce como novedad que no se aplicará a aquellos arrendadores que sean propietarios de dos o menos viviendas, una concesión pactada con el PNV a cambio de su apoyo.

Este decreto, que afecta a unas 60.000 familias desahuciadas, incluye otras medidas del escudo social, como la prórroga también hasta el 31 de diciembre del corte de suministros básicos a las familias vulnerables y los descuentos del bono social eléctrico. También contiene los incentivos y beneficios fiscales para los afectados por la DANA y por los incendios forestales del pasado verano.

Asimismo prórroga la prohibición de despido para empresas beneficiarias de ayudas públicas y la suspensión de la causa de disolución por pérdidas provocada por diversos acontecimientos naturales, de manera que no se tomarán en consideración las pérdidas de los ejercicios 2020 y 2021 hasta el cierre del ejercicio que se inicie en 2026.

Por su parte, la revalorización de las pensiones para 2026 supone un alza general del 2,7% (unos 50 euros mensuales), que llega al 7 % en el caso de las pensiones mínimas y al 11,4% en el de las no contributivas y del ingreso mínimo vital. Esta subida ya la cobraron en enero los casi 13 millones de pensionistas, pero sin la convalidación del decreto no sería efectiva durante todo el año.

Este decreto-ley, que previsiblemente será convalidado, incluye otras medidas sociolaborales, como la congelación en 2026 de las cotizaciones de los autónomos y la exención a los perceptores de prestaciones por desempleo de presentar la declaración de la renta.

