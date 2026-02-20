La leyenda de la F1 que es optimista con Aston Martin y Alonso: "Los coches de Newey siempre han sido extremos"

Sebastian Vettel ya compartió equipo con el ingeniero británico durante sus años en Red Bull. Conocedor de primera mano de la dinámica de trabajo de Newey, se muestra positivo con el 2026 de Fernando Alonso.

La pretemporada de Aston Martin no ha hecho más que sembrar un mar de dudas sobre cual será su rendimiento final en el campeonato de Fórmula 1 2026. En Silverstone afrontan un nuevo proyecto con Adrian Newey a la cabeza y Fernando Alonso como piloto principal, acompañado de Lance Stroll. Además, el equipo británico estrenará un nuevo motor Honda, que no ha terminado de convencer en Bahréin y se espera que llegue con cambios al Gran Premio de Australia, la primera cita del calendario.

Sobre la situación de la escudería se ha pronunciado en 'ServusTV' un expiloto de Aston Martin y toda una leyenda de la Fórmula 1, Sebastián Vettel. El alemán, que compartió taller con Newey en Red Bull se muestra positivo con el futuro del equipo y confía en el genio británico: "Aún no ha empezado. Pero los coches de Adrian siempre han sido extremos".

El director de equipo de 67 años "ahora desempeña un papel diferente", lo que para el cuatro veces campeón mundial puede suponer una complicación: "Es difícil gestionar los tiempos por vuelta. Ahora las diferencias son aún mayores. Todos estos cambios también harán que la variación aumente aún más". Teniendo en cuenta de esta manera la nueva normativa que estrena el 'Gran Circo'.

Un escenario cargado de incógnitas el que ha planteado Aston Martin en los últimos meses y que parece que se irá resolviendo a medida que avance la temporada. El proyecto de Fernando Alonso y Adrian Newey es más prometedor que nunca, pero sin duda, queda mucho trabajo por delante para dar la vuelta a un rendimiento nefasto como el que han ofrecido en los test de Bahréin.