Dragon Ball cumple 40 años honrando el legado de Akira Toriyama y con su apuesta de futuro en 'Super'

Son Goku y Bulma, en el vídeo homenaje de Toei Animation por el 40 aniversario de Dragon Ball

¿Por qué es importante? 'Bulma y Son Goku' fue el primer capítulo del anime que adaptaba el manga de Akira Toriyama, que se publicó por primera vez en la Weekly Shōnen Jump en noviembre de 1984. 40 años después y tras la muerte de su autor, la franquicia prepara sus siguientes pasos.

El 26 de febrero de 1986 se emitió en Japón el primer capítulo del anime Dragon Ball, basado en la obra de Akira Toriyama. Este anime se convirtió en una referencia influyente para series posteriores como 'One Piece', 'Naruto' y 'Bleach'. Tras la muerte de Toriyama en 2024, surgieron disputas por los derechos de su obra entre Capsule Corporation Tokyo, Toei Animation y Shueisha. Actualmente, se prepara una nueva temporada de 'Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica'. Masako Nozawa, la voz de Son Goku, ha sido reconocida como Persona de Mérito Cultural en Japón.

El 26 de febrero de 1986 se emitió en Japón 'ブルマと孫そん悟ご空くう' (Bulma y Son Goku), el primer capítulo del anime de Dragon Ball que pasaba de las páginas a la televisión la historia creada por Akira Toriyama, una referencia para la industria y para las obras que vinieron después. Obras como 'One Piece', 'Naruto', 'Bleach' o 'Jujutsu Kaisen' no se entenderían hoy sin la obra del fallecido Toriyama, un maestro que dejó un legado que marca el camino de Dragon Ball.

Tras casi dos años de silencio después del fallecimiento del maestro, la franquicia anuninciaba que reactivaba su maquinaria con el regreso del anime con una nueva temporada de 'Super' y un nuevo juego. La muerte en 2024 de Toriyama abrió una disputa por los derechos de la obra entre Capsule Corporation Tokyo, la empresa creada para gestionar las obras de Toriyama; la productora Toei Animation, responsable de las adaptaciones animadas; y la editorial Shueisha, propietaria de las revistas donde se han publicado sus mangas.

El anime aterrizó en España en 1990 en TV3 y en 1997 en Antena 3. Su popularidad se disparó en 1989 con la llegada de la saga más conocida de la franquicia: Dragon Ball Z.

Ahora está preparándose una nueva temporada de 'Dragon Ball Super: La Patrulla Galáctica', que adapta el arco de Moro del manga en el que Toyotaro, sucesor de Toriyama, comenzó a coger las riendas del proyecto.

El anime original de Dragon Ball se emitió entre 1986 y 1989 y narra las aventuras de Son Goku, un niño con cola de mono que se transforma en un enorme primate cuando mira la Luna llena y que recorre el planeta Tierra en busca de las siete bolas de dragón.

La voz de Son Goku, Son Gohan o Son Goten, la actriz de doblaje Masako Nozawa, ha sido nombrada Persona de Mérito Cultural por parte del Gobierno de Japón. A sus 89 años, también ha dado voz a Doraemon, la Doctora Kureha en 'One Piece', Kitaro en 'GeGeGe no Kitaro', Priscilla en 'Calimero', Willy en 'La abeja Maya'. Durante su carrera, Toriyama le hizo una petición: "Por favor, cuida de Goku".

