Honda busca la 'resurrección' de Fernando Alonso y Aston Martin: "Hemos identificado el problema"

En Sakura ya habrían encontrado el problema que tanto ha lastrado al equipo durante la pretemporada y estarían trabajando en él. Sin embargo, las sensaciones no terminan de ser del todo positivas, lo que puede perjudicar al asturiano.

El año no ha comenzado como se esperaba para Aston Martin. El equipo de Fernando Alonso ha sufrido varios problemas durante los test de Bahréin especialmente con el nuevo motor Honda. El AMR26 del asturiano incluso llegó a detenerse a las pocas vueltas de salir a rodar, aunque desde 'Racingnews365' afirman que en Sakura ya han dado con la solución.

"Hemos identificado varias áreas en las que debemos centrarnos antes de la primera carrera. Idealmente, nos habría gustado completar más vueltas y recopilar más datos durante las pruebas, pero lamentablemente nos topamos con problemas inesperados. Actualmente estamos solucionándolos", explicaba Koji Watanabe.

En la corporación japonesa, el ambiente sería más optimista en los últimos días de cara al Gran Premio de Australia, fijado para el próximo 8 de marzo. Aunque desde Honda aún serían cautos y no existe garantía de que puedan resolver el problema pronto, por lo que considerarían la carrera de Melbourne como una prueba extendida. Las palabras del presidente son claras: "Es evidente que no estamos satisfechos con nuestra situación actual".

El próximo día 1 de marzo es la fecha tope en todos los equipos del 'paddock' para tener el motor completamente terminado. El la búsqueda del motor más competitivo posible, Watanabe confirmaba la "cooperación entre los programas de sus categorías F1 y MotoGP para alcanzar el éxito en cada campeonato".

Desde Sakura estarían trabajando "codo con codo" con Andy Cowell, al que Koji considera su "principal contacto para el desarrollo de la unidad de potencia" en Aston Martin. Sobre el jefe de equipo de Silverstone, el japonés también tuvo unas palabras: "Hemos trabajado con Adrian Newey en proyectos exitosos en el pasado y valoramos nuestra relación con él". Todo un escenario cargado de incertidumbres pero que anima a creer en un 2026 positivo para Fernando Alonso.