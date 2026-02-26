"Vete, vete": el divertido momento entre Marc y Álex Márquez antes de la foto grupal de MotoGP

Los hermanos han coincidido por unos instantes frente a la prensa minutos antes de posar frente a las cámaras de la organización en el Circuito Internacional de Chang.

Marc y Álex Márquez siempre hacen todo lo posible por dejar momentos para la posteridad en MotoGP. Los hermanos han compartido conversaciones, podios e instantes que merecen la pena recordar y cada año intentan crear un recuerdo nuevo.

Durante el posado grupal de la parrilla que se inmortaliza cada temporada, todos los pilotos han estado presentes, subidos a sus respectivas motos en la línea de meta del Circuito Internacional de Chang. Este domingo arranca el campeonato con el GP de Tailandia y todos están dispuestos a acabar en el primer puesto.

Antes de que todos se juntasen para tomar la foto en grupo, Álex Márquez estaba siendo entrevistado en los micrófonos de 'DAZN' hablando sobre los test de pretemporada y fue interrumpido por su hermano.

"Vete, vete", le ha dicho Álex a Marc cuando ha aparecido por sorpresa al lado de su hermano. "Siempre está en medio", continuaba señalando el piloto de Gresini entre risas, mientras Marc se marchaba.

Acto seguido, los dos hermanos se han colocado juntos en el posado junto al resto de pilotos como Jorge Martín, Pecco Bagnaia, Pedro Acosta o Marco Bezzecchi, entre otros. Este viernes, darán comienzo la FP1 y los entrenamientos, seguidos de la FP2, Q1, Q2 y la carrera sprint el sábado a 13 vueltas.