Fernando Alonso no lo tiene todo perdido: Aston Martin "no permanecerá mucho tiempo" detrás

Norbert Haug, exjefe de Mercedes que trabajó mano a mano con Adrian Newey, afirma que "Honda es capaz de mover montañas casi de un día para otro".

Hay pocos hilos de esperanza a los que agarrarse tras ver el decepcionante rendimiento de Aston Martin tanto en el 'shakedown' de Barcelona como en las dos semanas de test en Bahréin.

El AMR26 fue el coche más lento y el que menos kilometraje acumulando, demostrando un claro problema de fiabilidad en su unidad de potencia.

Sin embargo, hay voces autorizadas que llaman a la calma. Es el caso de Norbert Haug, antiguo máximo responsable de Mercedes y encargado de fichar a Adrian Newey en 1997.

En 1998, con el ingeniero británico en el 'box', McLaren Mercedes ganó el título de la mano de Mika Hakkinen, por lo que Haug conoce muy bien al 'gurú'.

"Yo no los subestimaría. La historia se repite en ese sentido", ha afirmado el exjefe de los germanos en 'Sky'.

De hecho, cree que hay que darle un voto de confianza a Honda: "Ha producido en el pasado algunos fracasos absolutos, eso lo sabemos. Sin embargo, nunca se rinden: se reorganizan y vuelven más fuertes. Desde luego, yo no los descartaría".

"Especialmente Honda es capaz de mover montañas casi de un día para otro. Por eso no creo que vayan a permanecer mucho tiempo en la parte trasera. No son favoritos en Melbourne, pero espero que den un paso adelante considerable", ha añadido.

A pesar de que "en esta fase es imposible sacar conclusiones firmes", cree que hay motivos para creer: "Cuenta con algunas soluciones muy llamativas. La suspensión trasera, por ejemplo, está fijada en el punto de giro del alerón trasero, algo que nunca antes había visto en esa forma concreta. Pero al coche simplemente le faltan kilómetros. Hasta que no haya completado más rodaje, nadie podrá valorar realmente lo competitivo que será el Aston Martin".

"Trabajé durante mucho tiempo con Adrian Newey, y en una ocasión construimos un coche que lamentablemente resultó completamente inutilizable. Al final tuvimos que recurrir al chasis del año anterior. Pero Newey siempre va hasta el límite. Yo, desde luego, no los daría por perdidos", ha zanjado.