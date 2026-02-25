El jefe de McLaren 'renuncia' al mundial y da los dos favoritos: "Son los equipos a batir"

Andrea Stella, jefe del equipo McLaren, dice que no pueden competir contra los equipos Mercedes y Ferrari.

Los test de Bahréin de Fórmula 1 dejaron a cuatro equipos en la cabeza. Son Mercedes y Ferrari, que parecen estar por delante de McLaren y de Red Bull. Los 'papaya' creen que la distancia es grande y que no será fácil estrecharla al menos en las primeras carreras del calendario.

En declaraciones a 'Sky Sports F1', Andrea Stella se muestra convencido de los equipos que optarán a todo: "En cuanto a comprender el orden competitivo, diría que esta prueba ha confirmado que Ferrari y Mercedes parecen ser los equipos a batir".

McLaren, o al menos eso dicen públicamente, está por detrás. Pero están satisfechos con los test, donde han podido rodar muchísimas vueltas: "Esto nos ha permitido dar muchas vueltas y aprender mucho, y creo que hemos llegado a un punto en el que podemos decir que hemos comprendido y aprovechado relativamente bien el potencial del coche".

"Todo es nuevo, y antes de cada vuelta hay algo que aprender", apunta el jefe italiano de McLaren.

Han ido de menos a más con Lando Norris y Oscar Piastri: "Creo que hemos mejorado un poco el rendimiento cada día, simplemente porque estábamos en condiciones de probar y experimentar, y jugar con la configuración y la optimización aerodinámica y los neumáticos, y diría que también jugar con la explotación y la optimización de la unidad de potencia, que sin duda es un elemento muy importante".

McLaren defiende título de constructores y de pilotos. Pero creen que la historia no se repetirá en este 2026. De momento renuncian al papel de favoritos.