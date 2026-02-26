Pecco Bagnaia prefiere mantener un perfil bajo en MotoGP y evita posicionarse "entre los favoritos"

El piloto italiano asegura que su objetivo para este campeonato es "mantenerse entre los 3 primeros en cada fin de semana", además de redimirse de los resultados del año pasado.

La temporada 2026 de MotoGP comienza este fin de semana. Los 22 pilotos de la parrilla están ansiosos por el inicio del campeonato y este domingo 1 de marzo volverán a pista para disputar el GP de Tailandia.

El Circuito Internacional de Chang será el escenario de la primera carrera del año, donde veremos qué piloto se alza con la victoria. Entre los contendientes a llevarse el título y el primer GP están el vigente campeón, Marc Márquez, su hermano Álex, Marco Bezzecchi, Pedro Acosta, Jorge Martín y Pecco Bagnaia.

Este último está dispuesto a redimirse del terrible rendimiento que tuvo en 2025. El piloto italiano, que cuenta con dos campeonatos de MotoGP, es uno de los candidatos favoritos a colocar su nombre, de nuevo, en la Torre de Campeones.

Pese a su estatus de aspirante al título, el propio Bagnaia "no quiere estar entre los favoritos, considerando los resultados del año pasado". "Obviamente está claro que mi ambición es luchar por esas posiciones, especialmente cuando estás en la caja del equipo oficial de Ducati, en la mejor moto", confesaba Pecco a 'Motosan'.

Por el momento, el bicampeón prefiere mantener un perfil bajo en la parrilla durante la contienda por el título y asegura que su objetivo es "mantenerse entre los 3 primeros en cada fin de semana". "Solo quiero empezar con calma y mejorarme", añade el italiano.

Por último, el de Ducati ha reflexionado sobre su temporada pasada y la recuerda como "una lección importante" para no repetir lo sucedido. "La temporada 2025 fue una lección importante y lo intenté todo para no repetirla, porque a veces no puedes adaptarte a las cosas y en otras, por lo que es imposible", concluye el piloto.