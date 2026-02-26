Ahora

El PP reacciona a la desclasificación

Feijóo obvia los problemas fiscales del emérito y pide su regreso a España tras la desclasificación de los archivos del 23F

El contexto Los 153 archivos que el Gobierno desclasificó este miércoles sobre el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981 demuestran que fue el monarca quien, contactando con los altos mandos militares, logró que Tejero no tuviera apoyos.

El rey Juan Carlos y Alberto Núñez Feijóo al comienzo de la presentación en la Ciudad de la Cultura de los campeonatos de Europa 2020 y del Mundo 2021
El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado que, tras la desclasificación de los documentos del golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981, el rey Juan Carlos regrese al país, ya que los archivos demuestran que paró el intento de Antonio Tejero de hacer descarrilar la Transición y tumbar la democracia.

"La desclasificación de los documentos del 23F debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado. Creo que sería deseable que el Rey Emérito regresara a España", ha asegurado el líder del PP a través de su cuenta en la red social 'X'.

Feijóo defiende que el propio rey emérito "ha reconocido errores innegables en su trayectoria", y que por ello, "quien contribuyó a sostener nuestra democracia y nuestras libertades en un momento clave debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", ha añadido.

El rey salvó la democracia

El relato de que Juan Carlos I salvó la democracia en el golpe de Estado fallido del 23F se ha consolidado con la desclasificación este miércoles de los archivos secretos del día más oscuro y sobre el que más bulos se han difundido en la historia de la democracia española.

Es el motivo por el que la Casa Real trasladaba a laSexta su "absoluta tranquilidad" con esta desclasificación. Prácticamente todas las referencias sobre el emérito son positivas. Por ejemplo, destacan sus tajantes las palabras al teniente general Milans del Bosch: "No voy a abdicar. Quien se subleve, está dispuesto a provocar una nueva guerra civil".

"Afirmo mi rotunda decisión de mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Después de este mensaje ya no puedo volverme atrás", le advirtió Juan Carlos I, que aseguró que "cualquier golpe de Estado no podrá escudarse en el rey, es contra el rey".

Su pulso con los golpistas fue constante durante las horas del golpe e incluso denegó a Alfonso Armada incorporarse a la Zarzuela. En paralelo, esa misma noche del 23 de febrero de 1981, el secretario general del rey, Sabino Fernández Campo, lidió con Antonio Tejero, fallecido este miércoles, por vía telefónica.

"Pero tú has invocado el nombre de su majestad el rey, ¿por qué? ¿Por qué?", le preguntó al entonces teniente coronel de la Guardia Civil, que aseguró que solo recibía órdenes de Milans del Bosch.

Fue tal la negativa de Juan Carlos I de contribuir al golpe que en otro de los documentos desclasificados, un autor anónimo destacó que uno de los errores de los golpistas fue haber dejado "al Borbón" libre. Añadía que él seguiría con "su intento suicida de tener un gobierno con los socialistas" y que, en "actuaciones sucesivas" tenía que ser un "objetivo a batir y anular".

Muchos de estos datos proceden de un informe elaborado por la Zarzuela. No obstante, hay otros que confirman estas versiones y que vienen de otras fuentes como la Policía Nacional o incluso el Partido Comunista, que alertaron al Gobierno de un mismo peligro: de los intentos de la ultraderecha por difundir bulos sobre el 23F para "implicar a la monarquía" en el golpe y "destrozarla".

