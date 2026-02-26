"Es una combinación de Agassi, Federer, Nadal y Djokovic": el legendario entrenador que se rinde ante Alcaraz

Rick Macci ha vuelto a demostrar su admiración por el tenista español, esta vez comparándole con los más grandes nombres de la historia del tenis, aunque afirma, "nunca copió a ninguno".

Carlos Alcaraz sigue pisando fuerte en 2026. Tras alzarse con el Open de Australia, se impuso también en el ATP 500 de Doha el pasado sábado, arrollando al prometedor Arthur Fils. Su balance este año es de 12-0 y continúa así levantando la admiración de todo el mundo del tenis.

Entre ellos Rick Macci, quien se ha vuelto a rendir al murciano. El estadounidense fue entrenador de varios grandes nombres como las hermanas Williams, Andy Roddick, Jennifer Capriati o Maria Sharapova entre otros. Macci se atreve ahora con una ambiciosa comparación sobre Carlos en sus redes sociales.

"A pesar de ser una combinación de Agassi, Fed (Federer), Rafa (Nadal) y Joker (Djokovic), todo en uno, nunca copió a ninguno", afirmaba el exjugador, asegurando que Alcaraz combina aspectos de los tenistas más grandes de la historia. Añadía también como "su imaginación, creatividad y estilo únicos son una de las principales razones por las que el mago español se une a 'RARE AIR'", una expresión utilizada para designar un nivel de éxito alcanzado por muy pocos.

Para concluir, también tuvo unas palabras de ánimo para el gran rival de Carlos, Jannik Sinner. El italiano no ha empezado el año con buen pie, aún sin alcanzar ninguna final en 2026: "La mayoría de los críticos ven una película equivocada. En lugar de criticar duramente a los diez mejores jugadores, que no pueden poner a prueba a Carlos y Jannik, debemos entender que estos dos tienen una mentalidad superior y que su explosividad en los tiros es algo que este deporte rara vez ha visto".