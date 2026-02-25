Del olvido al elogio: la Fórmula 1 destaca a la leyenda Fernando Alonso

La cuenta de X de la competición ha recordado al español como el piloto de F1 con más Grandes Premios disputados en la historia, dos días después de apenas salir en el vídeo promocional.

La figura de Fernando Alonso dentro del automovilismo y la Fórmula 1 es indiscutible. El piloto español se sentó en la mesa de los mejores pilotos de la historia después de proclamarse bicampeón del mundo en 2005 y 2006. Y, aunque ahora no se encuentra en su mejor momento, continúa agrandando su leyenda.

A sus 44 años, el ovetense es el piloto de F1 con más Grandes Premios disputados en la historia de la competición. Con 425 carreras, y 24 más por disputar esta temporada, Alonso acumula el mayor número de participaciones en carreras, seguido de Lewis Hamilton y Kimi Räikkönen.

Este remarcable dato lo ha destacado la propia cuenta de X de la Fórmula 1, elogiando al bicampeón por su notable carrera en una publicación con los pilotos actuales con más GP disputados.

"¡Son muchas carreras entre ellos! Fernando Alonso tiene actualmente la mayor cantidad de participaciones en Grandes Premios de cualquier piloto en la historia de la F1", escribe la cuenta de F1 en redes sociales.

Pese a ser un halago por parte de la competición a Fernando, esta publicación ha salido dos días después de que anunciasen el comienzo de la temporada con un vídeo promocional en el que Alonso apenas aparecía.

Con el título de 'All To Drive For' ("Todo por conducir"), la Fórmula 1 mostraba a todos los pilotos durante varios segundos, con frases incluidas, pero parecía que se habían olvidado de él y su relevancia este año.