El durísimo 'palo' de Alonso a Red Bull: "Si Verstappen estuviese en Racing Bulls..."

El piloto asturiano de Aston Martin no se ha cortado a la hora de sugerir que el Racing Bulls, antiguo Toro Rosso, es mejor equipo que Red Bull.

Está claro que el Red Bull es un coche complicado y que ya no es ese monoplaza dominador de las últimas temporadas. Son muchas las manos que han controlado el Red Bull y solo unas han sido capaces de domarlo; las de Max Verstappen.

Son innumerables la cantidad de pilotos que han llegado a la marca austríaca con un buen palmarés y que han acabado saliendo por la puerta de atrás de Milton Keynes: Gasly, Albon, Sergio Pérez, Lawson... Y parece que el siguiente puede ser Tsunoda.

Es complicado de explicar por qué muchos de estos pilotos han brillado en el equipo 'B' (ahora Racing Bulls) y no han dado la talla en Red Bull. De hecho, ahora que el RB es un coche bastante competitivo, algunos dudan de cuál es mejor, entre ellos Fernando Alonso.

Tras la gran clasificación de Hadjar a los mandos de los de Faenza, terminando 4º en Zandvoort, el asturiano tiene ahora la duda de cuál de los dos coches es mejor. Incluso se atreve a colocar a Verstappen en el RB.

"Los Racing Bulls siempre tienen un avión, si Verstappen estuviese en ese coche, estaría luchando por el Mundial. Lo vimos al principio del año con Tsunoda, que estaba siempre entre los seis primeros y que de repente se queda fuera de la Q1", comentó, según publica AS.

Lo cierto es que es verdad. Tsunoda comenzó el año de maravilla con RB, llegando a la Q3 en cada carrera. Tras su salto a Red Bull, se cuentan con los dedos de una mano las veces que ha estado en la última ronda. Sería interesante ver a Verstappen a los mandos del RB en alguna ocasión.