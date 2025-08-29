Bortoleto reacciona a carcajadas tras el incidente de Verstappen: "¿Cómo se ha podido quedar...?"

El piloto brasileño se partía de risa después del surrealista incidente protagonizado por el héroe local durante la primera sesión de entrenamientos Libres en el circuito de Zandvoort.

El 'Gran Circo' vuelve después del parón veraniego y en los Libres 1 del decimoquinto GP del Mundial ya se ha presenciado una imagen única y surrealista.

Max Verstappen se quedó 'empanzado' y sin poder salir después de irse recto hacia la gravilla y quedarse atascado por bloquear el tren delantero en la frenada de la curva 1.

El tiempo estaba a cero y todos se dirigían a la parrilla para ensayar salidas cuando se produjo el inexplicable incidente. "Apaga el motor", le decían al héroe local por la radio en el fin de semana del GP de Países Bajos mientras Gabriel Bortoletono daba crédito. "¿Pero cómo se ha podido quedar ahí?", exclamaba el brasileño aventajado de la empresa de Fernando Alonso entre carcajadas.

Sin embargo, a Max no le hacía tanta gracia y es que el piloto negaba con la cabeza, consciente del mal rendimiento de su RB21 en un inicio de fin de semana en el que ha sido sexto por detrás de Albon, Stroll y Fernando Alonso.