La explicación de Alonso al 'bajón' de Aston Martin en la clasificación en Zandvoort : "Tengo la experiencia..."

El asturiano, que ha marcado el décimo mejor tiempo, ha explicado la diferencia de tiempos en la 'qualy' con respecto a las sesiones de libres, donde estaba en las posiciones de arriba.

Fernando Alonso no ha tenido la clasificación que esperaba en el Gran Premio de los Países Bajos. El asturiano venía de marcar muy buenos tiempos en las sesiones de entrenamientos libres pero el rendimiento del monoplaza en la 'qualy' no ha sido tan diferencial y se ha tenido que conformar con la décima plaza.

El bicampeón ha cumplido con el objetivo de meterse en 'Q3' con algo de desilusión sabiendo que se podía esperar algo más del Aston en Zandvoort. En la clasificación, Fernando no ha sido tan veloz y ha visto como coches a los que había superado en las sesiones anteriores, como los Ferrari, los Mercedes o incluso Racing Bulls, le superaran.

Aún así, Alonso ha explicado el porqué de la diferencia de unos tiempos tan buenos el viernes a unos tan normales el sábado: "Los viernes nosotros estamos al 100%, los demás necesitan siempre un poco de prácticas para encontrar el setup óptimo, para poner todo en su punto, y los pilotos también".

"Yo tengo la experiencia, afortunadamente, de conocer los circuitos y el coche rápidamente, entonces en la Q1 o en la FP1 no necesito tantísimo tiempo para sacar el 100%, y los demás poco a poco van mejorando, y al final acabas en la posición que el coche merece, y hoy era estar 10º", ha explicado Fernando en los micrófonos de 'DAZN'.

El asturiano entiende que saca el máximo del coche con más rapidez con lo que lo hacen sus rivales. Sin embargo, para la clasificación de este sábado, mucho de sus oponentes ya sabían cómo potenciar aún más el rendimiento de su monoplaza.