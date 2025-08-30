La astuta estrategia de Fernando Alonso para la carrera del GP de Países Bajos

El piloto asturiano de Aston Martin señaló en el corralito tras la clasificación cuál puede ser la clave estratégica del GP de Países Bajos.

La clasificación de Fernando Alonso ha sido una mezcla entre luces y sombras, entre un quiero y no puedo. El resultado de la Q1 parecía ilusionar, aunque el paso de los minutos fue retrasando el rendimiento de Aston Martin.

Ya en Q2, el asturiano consiguió pasar como 7º, aunque tuvo que arriesgar al máximo para hacer la vuelta el último, algo que pudo haberle dejado fuera en caso de bandera amarilla. En Q3, apenas pudo competir con el resto de pilotos, quedando en la 10ª plaza.

Este resultado puede resultar algo desalentador teniendo en cuenta las expectativas puestas sobre Aston Martin tras las sesiones de entrenamientos. Sin embargo, Alonso parece guardarse un As en la manga.

"Hemos hecho alguna elección con los neumáticos mirando más a la carrera que a la crono, salvando dos duros para mañana. Algunos de nuestros rivales directos no tienen dos duros mañana. Intentaremos aprovechar esa ventaja si la carrera es a dos paradas", señaló.

Fernando Alonso es de los pocos pilotos que cuenta con dos juegos nuevos de neumáticos duros, algo que puede ser vital si la degradación acaba siendo muy alta: "Si es a una parada, todos tenemos los mismos neumáticos".

Puede ser un todo o nada, pero también es cierto que esta situación permite un abanico más amplio para crear una estrategia de cara a la carrera del Gran Premio de Países Bajos.