Feijóo carga contra el Gobierno en el inicio del curso político del PP: "Ya está bien de que ante cualquier desgracia se ponga de perfil"

Los detalles El líder del PP ha cumplido de nuevo con su tradición de abrir el curso político con un acto en la Carballeira de San Xusto, en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se ha mostrado muy crítico con el Gobierno durante el acto de inicio del curso político del PP en la Carballeira de San Xusto, en la localidad pontevedresa de Cerdedo-Cotobade, donde ha afirmado que volverá "como presidente de España algún día".

Se trata de un encuentro convocado tras el enorme impacto que los incendios forestales de agosto han provocado en Galicia, con casi 96.000 hectáreas arrasadas, y cuya gestión ha desatado una gran polémica política con recíprocos reproches entre el Gobierno y las comunidades gobernadas por los populares, como es el caso de Galicia.

Al respecto, Feijóo ha declarado que "ya está bien de que ante cualquier desgracia, el Gobierno se ponga de perfil", a lo que ha añadido de forma irónica: "La culpa de lo que pase en España siempre es del PP, de las comunidades gobernadas por el PP o de un tal Feijóo".

En este sentido, Alberto Núñez Feijóo ha defendido que "hace falta un gobierno más preocupado por perder los montes de España que por perder el relato", tras lo que ha garantizado que "ese Gobierno lo tendrá España", y que estará liderado por él mismo. "Yo nunca romperé el compromiso con Galicia", ha asegurado, al tiempo que ha defendido que "lo que sucede en una comunidad, autónoma sucede en toda España", y ha ensalzado el trabajo de sus presidentes autonómicos en la extinción de los fuegos.

"¿Cómo van a hablar de pacto de Estado (contra la emergencia climática) cuando no son capaces ni de aprobar los Presupuestos?", se ha preguntado al respecto el líder de la oposición, quien ha criticado que "este Gobierno se cree que sabe más de montes en el Paseo de la Castellana que lo que saben en los montes".

Así, el popular ha declarado que "quienes usan las desgracias y a las comunidades para sacudirse la responsabilidad, son culpables de que se hable de España como un estado fallido". "Y no lo somos, sino que lo que ocurre es que tiene un Gobierno central fallido", ha apostillado, tras lo que ha opinado que "España no puede renunciar a tener un lugar en el mundo porque Sánchez no esté dispuesto a renunciar a seguir viviendo en La Moncloa".

"Este Gobierno huele a rancio"

En la misma línea, el líder de la oposición ha defendido que "no hay que cambiar la arquitectura del Estado", sino que lo que "hay que cambiar" es el Ejecutivo. "Este Gobierno huele a rancio antes de empezar el curso político", ha añadido, subrayando que, ante esta situación, él se compromete "a limpiar el buen nombre de la política que ha manchado Pedro Sánchez".

"España no es este Gobierno y nosotros no vamos a gestionar los escombros del 'sanchismo', sino que vamos a sentar las bases prósperas con derechos y deberes, y vamos a reparar y recuperar España", ha pronosticado Alberto Núñez Feijóo, quien ha criticado que Pedro Sánchez haya continuado esta semana con sus vacaciones y se "esté riendo" de los españoles. "Está rodeado de guardaespaldas porque no puede hablar con la gente", ha comentado, tras lo que ha destacado que "es imprescindible que exista un gobierno que se tome en serio los problemas" de la sociedad española.

Critica que "no se controla la inmigración"

Por otro lado, el presidente del Partido Popular ha criticado que "no se controla la inmigración irregular", y ha afirmado que "no hay la seguridad en las calles que debiera", tras lo que ha exigido al Gobierno que mande "a las fuerzas de seguridad a las fronteras" para que haya más control.