Ahora

Se presenta en Venecia

Irreconocible: así luce Jude Law en su primera imagen como Vladímir Putin en la película 'El mago del Kremlin'

El contexto La película ha lanzado ya su primer clip y sigue a Vadim Baranov, interpretado por Paul Dano y personaje inspirado libremente en la figura real de Vladislav Sourkov, quien fuese asesor de Putin en su ascenso al poder.

Jude Law, como Vladímir Putin en 'El mago del Kremlin'Jude Law, como Vladímir Putin en 'El mago del Kremlin'Gaumont/France 2 Cinema/Curiosa Films
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Jude Law se ha transformado en Vladímir Putin. Tras su participación en Sherlock Holmes, en Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, ser miembro del universo cinematográfico de Marvel e incluso hacer una incursión en Star Wars, el actor interpreta al líder de Rusia en la película 'El mago del Kremlin'.

En un filme basado en la novela homónima de Giuliano da Empoli que se presentará este fin de semana en el Festival de Venecia. Es la primera película en lengua inglesa del francés Olivier Assayas, y sigue a Vadim Baranov, personaje inspirado libremente en la figura real de Vladislav Sourkov, quien fuese asesor de Putin en su ascenso al poder.

La película ha lanzado ya su primer clip, que cuenta con Paul Dano como Baranov y con un Jude Law irreconocible como el presidente de Rusia.

El vídeo ha sido compartido por 'Deadline', y muestra a un Baranov reunido con quien parece ser el responsable de un programa satírico observando que en él se ridiculiza a Putin. "Depende del presidente determinar la línea divisoria entre la sátira y el insulto, especialmente en temporada electora", determina amenazadoramente el personaje de Dano, actor que interpretó a Enigma en 'The Batman'.

Putin y Law "no se parecen mucho físicamente"

Interpretación la de Dano alabada por el director de la cinta. "Con él todas las tomas son perfectas. Cada una cuenta una historia ligeramente diferente, como si su trabajo consistiera en ofrecer al director un caleidoscopio de opciones que abarca todo el abanico emocional de la escena", cuenta.

Y añade sobre la figura de Surkov: "No le conocía. Él es detestable; nuestro Baranov, aunque cómplice de las peores acciones del régimen y algo perverso, conserva cierta humanidad".

Law, irreconocible como Putin. "No se parecen mucho físicamente, pero no creo que esa sea cuestión importante. Lo transformó y reinventó por completo. Fue muy creíble. Al comienzo se sentía intimidado", cuenta el realizador francés.

"Vio muchos informativos, le dimos mucho material. Era extremadamente curioso. Para mí fue fascinante cómo absorbía toda esa información compleja, rica, variada y contradictoria. Es algo que excede el trabajo de un actor", prosigue el cineasta.

Alguien que sabe que su película, 'El mago del Kremlin', va a generar debate. "No soy ni el primero ni el último en retratar a personajes terribles. Estamos acostumbrados a retratar el mal político. Uno que no se muestra, que se soporta. Mostramos a los que lo soportan", afirma.

"Es cierto que la singularidad de esta película, y lo que me fascinó, fue precisamente mostrar las consecuencias del mal político pero también su naturaleza y su funcionamiento interno", concluye.

Las 6 de laSexta

  1. Bomberos forestales protestan a las puertas de las Cortes para exigir las dimisiones de Mañueco y Quiñones: "En turnos de 12 horas no nos traen ni agua"
  2. Putin no entiende de ultimátums: Rusia sigue bombardeando Ucrania pese a los esfuerzos de Europa y Trump
  3. La respuesta de Open Arms a Abascal tras pedir que hundan la embarcación: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"
  4. Se cumplen diez meses de la DANA de Valencia con colegios en ruinas y un Mazón que sigue sin dar explicaciones: "Seguimos limpiando las alcantarillas"
  5. Detienen en Francia a uno de los jóvenes implicados en la agresión de Torre-Pacheco
  6. Susto en un hotel de Alcúdia: varias personas se quedan atrapadas en un ascensor y trasladan a dos niñas al hospital por intoxicación de humo