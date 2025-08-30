La inexplicable temeridad de Russell que estuvo a punto de estrellar a Alonso contra el muro: "No miran"

El británico no vio venir al asturiano y estuvo a pocos centímetros de provocar una colisión del Aston con el muro. Afortunadamente, Fernando reaccionó a tiempo ante una imprudencia que también le costó uno de sus tiempos en la sesión de libres de este sábado.

Fernando Alonso estuvo a punto de irse contra el muro en los terceros libres del Gran Premio de Países Bajos. El bicampeón del mundo estaba cerrando vuelta y se encontró con un Mercedes que le obligó a meterse en el 'pit lane' para evitar una colisión a gran velocidad.

Fue George Russell el que no se percató de la presencia de Alonso. El británico se echó en exceso hacia la derecha acorralando al asturiano y a su Aston Martin contra el muro. Fernando tuvo que frenar para evitar chocar contra o bien Russell o bien las propias protecciones.

Por su fuera poco, Fernando también tuvo que abortar su 'vuelta' perdiendo el tiempo que podría haber marcado. Su reacción por radio reflejó el descontento ante una temeridad que podría haber acabado mucho pero de no ser por los rápidos reflejos de Alonso.

"No miran por los espejos, tío", exclamó el piloto de Aston Martin justo después de tener que haber entrado 'obligado' al 'pit lane'. A pesar de este percance, la sensación de Alonso en este comienzo del GP de Países Bajos es muy ilusionante y hay factores que apuntan a que Fernando podría firmar uno de los mejores resultados de la temporada.