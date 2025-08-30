La llamativa reflexión de Red Bull sobre el rendimiento de Alonso y Aston Martin: "Newey siempre..."

La escudería Aston Martin ha dado un gran salto hacia delante durante el comienzo de este Gran Premio de Países Bajos, siendo superados solo por los McLaren.

Fernando Alonso ha vuelto de las vacaciones con las pilas bien cargadas. El piloto asturiano y la escudería Aston Martin han dado la sorpresa durante las dos sesiones del viernes ocupando las primeras posiciones solo detrás de los McLaren.

La marca británica comenzó la temporada de manera enormemente decepcionante. Sin embargo, según avanzaron las carreras, han conseguido mejorar sus prestaciones hasta lograr buenos puntos y alguna que otra clasificación rozando el podio.

La explicación de esto mucho la sitúan en la llegada de Adrian Newey a Silverstone. El exingeniero de Red Bull ha cambiado de equipo casi dos décadas después para hacer triunfar a Aston Martin de cara a 2026. A pesar de ello, en los últimos Grandes Premios Aston Martin ha sufrido como al comienzo de la temporada.

Es por ello por lo que personalidades como Helmut Marko, asesor de Red Bull, confían en que la mano de Newey ha tenido mucho que ver: "No lo sé, pero Newey siempre es una ventaja. El salto que han dado es enorme. En Spa eran últimos o penúltimos todavía y ahora, regularmente están sumando puntos. Estoy seguro de que eso significa que hay alguien ahí que ha tenido alguna influencia".

La ya mítica personalidad del 'Gran Circo' no ha dudado en remarcar la influencia del ingeniero, justo en el momento en el que Red Bull está empezando a perder rendimiento y se despide poco a poco de sus opciones este año.