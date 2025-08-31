Una confesión, las sospechas de la familia y un terrible hallazgo: los detenidos por el asesinato de Matilde Muñoz entraron en su habitación para robarla

La Policía de la isla indonesia de Lombok en el momento del hallazgo del cadáver.

El contexto Tras el hallazgo del cadáver de la mujer de 72 años este sábado, la Policía de Lombok confirmaba que los dos hombres arrestados, trabajadores autónomos de 30 y 34 años, confesaron el asesinato de la gallega, que murió asfixiada.

La familia de Matilde Muñoz, una española de 72 años, estaba preocupada tras dos meses sin noticias de ella, quien había viajado a la isla de Lombok, Indonesia. Su cuerpo fue encontrado en una playa cercana a su hotel, y la policía detuvo a dos hombres acusados de planear su asesinato para robarle. La investigación surgió tras denuncias de su sobrino y una amiga, quienes alertaron sobre su desaparición en España. La policía indonesia, tras presión diplomática, inició la búsqueda. Se sospecha que alguien usó su móvil para enviar mensajes falsos, y aún faltan por encontrar sus pertenencias más valiosas.

Hacía dos meses que la familia de Matilde Muñoz no sabía nada de su paradero. La española de 72 años, que se había ido de viaje a Indonesia, concretamente a la isla de Lombok, apareció muerta este sábado en una playa que se encontraba a 500 metros de su hotel. Las peores sospechas de su familia y amigos se hacían realidad, eso sí, aún quedan dudas que despejar sobre el crimen.

Según las últimas informaciones de la Policía de Lombok Occidental recogidas por Efe, los dos hombres, que fueron detenidos tras el hallazgo del cadáver, son dos "trabajadores autónomos" de 34 y 30 años residentes en la localidad de Senggigi, donde está situado el hotel Bumi Adityade, donde se alojaba Muñoz, según indicó el jefe de la unidad de investigaciones criminales de la comisaría de Lombok Occidental, Lalu Eka Arya Mardiwinata, en un comunicado.

Los arrestados habrían planeado el crimen de Mati, a la que querían robar. "Los dos admitieron haber planeado el asesinato de la víctima. Entraron en su habitación a través de una ventana para robar sus pertenencias. Finalmente, la asfixiaron", explica Mardiwinata.

La Policía de Lombok, una isla cuya popularidad entre los turistas creció debido a su cercanía y parecido a la masificada Bali, afirmó este sábado haber hallado el cuerpo sin vida de Muñoz en una playa de Senggigi, según la información divulgada por los agentes. El policía Putu Kardiyanto indicó horas antes del comunicado que el cadáver de Muñoz había sido localizado y que el caso pasaría a ser "una investigación criminal".

Así, el cuerpo ha sido trasladado al Hospital de la Policía Regional Bhayangkara y se prevé que se realice la autopsia este lunes, aunque la Policía indonesia no ha especificado por el momento detalles de cómo ha procedido a identificar el cadáver.

Las sospechas de la familia

El caso de Matilde Muñoz ha sido inquietante desde el principio. La mujer llevaba desaparecida dos meses y su familia, en los últimos días, se quejaba de que las autoridades de la isla no estaban haciendo demasiado para buscarla. Su sobrino, Ignacio Vilariño, confirmaba este sábado a distintos medios que el cuerpo de su "amada tía" había sido hallado "enterrado en una playa de Lombok". "Estoy a la espera de más información", decía, a la vez que aseguraba estar en contacto con las autoridades del país.

Vilariño presentó una denuncia por la desaparición de Muñoz en un juzgado de Alcalá de Henares (Madrid), el pasado 31 de julio y otra el 11 de agosto, aunque la primera alerta sobre la desaparición la dio la amiga de Muñoz Olga Marín Calonge el 28 de julio en la comisaría de Sant Feliu de Guixols (Gerona). La Policía indonesia no inició la investigación hasta el 13 de agosto. Todo ello después de que la Embajada de España en el país solicitara ayuda por carta.

La española fue supuestamente vista por última vez a comienzos de julio por personal del hotel, según dijeron estos a la Policía, mientras el círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio. En el hotel también afirmaron a la Policía que Muñoz les envió un mensaje diciendo que estaba en Laos el día 6 de julio, algo que han desmentido las autoridades de Inmigración indonesias pese a lo explicado por la familia.

En este sentido, su entorno cree que fue otra persona quien escribió esos mensajes como parte de una coartada. "No tenemos ninguna duda de que fueron fraudulentos", recalcó el sobrino de Matilde al respecto, que también criticó que la Policía Científica tardara tantas semanas en registrar la habitación en la que pernoctaba su tía.

Geolocalización del móvil

Precisamente, para clarificar este extremo y mejorar una investigación aún incipiente, la Policía indonesia comenzó hace unos días los trabajos de geolocalización del móvil de la desaparecida. Así, el pasado domingo hallaron la mayoría de las pertenencias de la española -ropa, libros, sandalias, anotaciones personales y su mochila-, que aparecieron en la zona de basuras del establecimiento. Sin embargo, hasta el momento no han aparecido ni su pasaporte, ni sus tarjetas de crédito, ni su terminal móvil, lo que ya antes de encontrar su cuerpo hacía sospechar de un robo con violencia.

Amigos y familiares ya habían hecho públicas en los últimos días sus sospechas sobre personal del hotel y habían denunciado ssupuestas irregularidades por parte del establecimiento.

Mati, nacida en Ferrol (La Coruña) en 1952 y afincada en Mallorca, estaba jubilada y pasaba largas temporadas viajando por Asia. Había llegado a la isla de Lombok en junio y llevaba cuatro años yendo al hotel Bumi Aditya. "Era uno de sus lugares preferidos, se sentía en casa", aseguró hace unos días a Efe su amiga Olga Marín.