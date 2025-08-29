"Muchos iban a por mí"
La brutal rajada de Checo Pérez a Red Bull: "Se volvía imposible de conducir"
El corredor mexicano ha hablado sin tapujos de su última temporada con el equipo austriaco donde no pudo adaptarse al coche, pero ha sacado pecho de sus actuaciones.
Checo Pérez pasa al ataque a la hora de hablar de su final con Red Bull. El mexicano acabó saliendo por la puerta de atrás tras un 2024 donde rindió muy por debajo de Max Verstappen. El neerlandés sumó su cuarto título de campeón mientras que él acabó en octava posición, siendo el último piloto clasificado de los monoplazas de la zona alta.
El actual piloto de Cadillac ha criticado con dureza el coche de aquella temporada y ha razonado las causas de sus resultados tan poco parejos con respecto al tetracampeón: "Es un coche muy particular, con un estilo de conducción que solo Max domina a la perfección".
La rajada del de Guadalajara va a más, asegurando que a veces era una cuestión de "sobrevivir" a un coche muy inestable: "El coche era tan crítico que, cuando aparecía cualquier variable como la lluvia o el viento, se volvía inconducible. No era un tema de piloto, sino del propio coche".
En la entrevista para 'Sky Sports' también ha abordado el apartado de las innumerables críticas e incluso burlas que recibía. A pesar de ello, Pérez ha sacado pecho de su trayectoria: "Mentalmente fui muy fuerte. Muchos iban a por mí, pero ahora queda claro lo que conseguí en ese equipo y con ese coche".
"Lo que pasó en mi anterior equipo ya evidenció cuáles eran los problemas. No tengo que probar nada. Lo que me mueve ahora es disfrutar. Recibo mucho cariño de mis aficionados y creo que merezco decidir cuándo y cómo despedirme. Esta oportunidad es única", ha zanjado el ex de Red Bull. Su proyecto con los estadounidenses es su nueva gran ilusión.