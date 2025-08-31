La leyenda del tenis que elige a Alcaraz como el favorito para ganar el US Open: "Es el hombre a batir..."

El murciano no ha sido rival para ninguno de sus oponente durante la primera semana del torneo y el mítico extenista sueco Mats Wilander lo señala como el mejor posicionado para levantar el trofeo.

El mítico extenista MatsWilander ha señalado a Carlos Alcaraz como "el hombre a batir" en el US Open. El número 2 del mundo ha cedido 10 juegos en los últimos dos partidos y, sin perder ningún set, se ha metido en los octavos de final del US Open.

Por tanto, según el histórico jugador sueco, Jannik Sinner y el resto de tenistas que continúan en el torneo estarían por debajo del nivel de tenis que está demostrando el murciano en un inicio absolutamente arrollador.

Después de caer en la segunda ronda ante Botic van de Zandschulp en 2024, el de El Palmar ofrece un juego dominante en este 2025 para desmarcarse como el gran favorito para coronarse como campeón en Nueva York.

"Está jugando tremendamente concentrado, el movimiento es tan bueno que parece imposible superarle. En las primeras fases del torneo, por una vez, parece el hombre a batir", afirmaba Wilander en una entrevista con el murciano para 'Eurosport'.

Este 2025 Carlos Alcaraz consiguió ganar en Roland Garrosmientras que Jannik Sinner fue el vencedor en el Australian Open y en Wimbledon. La victoria de Alcaraz en el US Open colocaría las tablas en el reparto de 'Grand Slam' entre los dos grandes tenistas que dominan la nueva generación en este curso.

En la lucha por el número uno, Carlitos le arrebatará el trono del tenis a Sinner si llega a la misma ronda que el italiano o alguna superior. Las cuentas son relativamente simples aunque, es evidente, que no será tan fácil como parece para Alcaraz volver a ser número uno del mundo.