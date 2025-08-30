Ahora

Ante la subida de precios

Llenar la nevera tras el verano, un 2,7% más caro que el año pasado: los trucos para ahorrar en la cesta de la compra

Los detalles Los productos que más han subido de precio e impactan en el importe de la compra son la fruta fresca (un 21,7%) y los huevos (un 15,3%).

Llenar la nevera, más caro después del verano.
La vuelta de las vacaciones ya es complicada de por sí, pero lo es más cuando comprobamos que la nevera está completamente vacía. Y, el proceso de llenarla, este año va a costar un 2,7% más que el año pasado.

De hecho, también es un 1,9% más caro que a principios de este año. Lo que más ha subido para hacer frente a esta 'operación despensa' son los huevos (un 15,3%) y la fruta fresca (21,7%).

Un aumento de precios que viene en un periodo de compra de gran impacto, semejante para las grandes superficies al periodo de Navidad. "También es un momento en el que hay una demanda extraordinaria concentrada en muy pocos días y también con productos muy específicos", explica Nuria Cardoso, directora de comunicación de de ASEDAS.

Uno de esos productos que multiplica su consumo son las legumbres: "Respecto a los meses de julio y agosto, sí se detecta como media un aumento de más del 40% porque ya volvemos a esos platos un poquito más de invierno".

Una de las claves para ahorrar y evitar desperdicio alimentario: planificar. Hacer la lista antes de ir a comprar puede comportarnos un gran ahorro, así como comprobar los precios a través del comercio electrónico e incluso hacer la compra por allí.

Por último, también comparar precios nos puede hacer recortar la factura final para poder llenar la nevera para esta vuelta de las vacaciones sin tener que rascarse tanto el bolsillo.

