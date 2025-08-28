La xenofobia de Abascal: tacha el Open Arms de "barco de negreros" y llama a "confiscarlo y hundirlo"

El contexto Hace ocho años, el Gobierno de Canarias se comprometió a que la ONG, que realiza rescates en el mar, tuviera una base en el archipiélago, pero ese acuerdo nunca llegó a materializarse. Este miércoles, un barco de la organización atracó en Tenerife. El líder de Vox ha reaccionado sacando a relucir su xenofobia.

Open Arms lleva una década rescatando migrantes en el mar, salvando vidas en zonas desatendidas. Este miércoles, un barco de la ONG atracó en Tenerife, provocando una furibunda reacción de Santiago Abascal, líder de Vox, quien volvió a hacer gala de su discurso xenófobo y racista. Abascal calificó al buque de "barco negrero" y sugirió hundirlo como advertencia contra una supuesta "invasión de Europa". La embarcación, un antiguo remolcador de Salvamento Marítimo, llegó al puerto de Santa Cruz para una jornada de puertas abiertas. Fernando Clavijo, presidente de Canarias, planea visitar el barco, abriendo la posibilidad de nuevas negociaciones con la ONG.

En estos términos escupía su odio Abascal en una publicación en la red social X este miércoles, en respuesta a la noticia de la llegada del buque a las costas canarias. "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa", escribió el político ultra.

Horas antes, un barco de Open Arms, en concreto un antiguo remolcador de Salvamento Marítimo, atracaba en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ocho años atrás, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, se comprometió a colaborar con la ONG para esta pudiera contar con una sede y un barco atracado de forma permanente en el archipiélago, pero ese acuerdo nunca llegó a sustanciarse.

Ahora, según fuentes del Ejecutivo autonómico citadas por 'Canarias 7', el barco se encuentra allí para una jornada de puertas abiertas, aunque no se descarta que pueda haber alguna nueva negociación. Clavijo, que salió del gobierno tras las elecciones de 2019 y volvió a la Presidencia en 2023, tiene previsto visitar el busque este jueves, según recoge Efe.

La llegada del Open Arms a Canarias se produce en un momento en que la ruta migratoria canaria se ha convertido en la más mortífera del mundo. Canarias, además, va a declarar la contingencia migratoria para poner en marcha la reubicación de los menores migrantes no acompañados que acoge el archipiélago, cuyos recursos están saturados.

Lo hará en virtud del mecanismo fijado por el Gobierno central, que establece que a cada comunidad le corresponde acoger a un determinado número de niños y que cuando las autonomías tripliquen esa capacidad de acogida -como es el caso de Canarias- pueden solicitar que los menores se repartan entre otras regiones con menor presión migratoria.