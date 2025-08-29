Ahora

El de Champions fue el jueves

Sorteo Europa League y Conference: Betis, Celta y Rayo Vallecano ya tienen rivales

Sevillanos, vigueses y madrileños ya saben dónde y contra qué equipos jugarán en la fase de grupos de la Europa y Conference League.

Trofeos de Europa League y ConferenceTrofeos de Europa League y ConferenceGetty

Después de celebrar este jueves el sorteo de la fase de grupos de la Champions, Mónaco ha acogido este viernes el de la Europa League y el de la Conference.

El sorteo se ha efectuado de la siguiente manera: se extrae una bola física por cada club y el sistema informático selecciona aleatoriamente a sus ocho (seis en el caso de la Conference) oponentes cumpliendo con las restricciones.

No se pueden enfrentar a dos equipos del mismo país ni jugar contra uno del propio, por lo que no habrá duelos entre equipos españoles en esta primera fase.

Los 36 equipos de la Europa League disputarán ocho partidos, dos contra rivales de cada uno de los cuatro bombos, cuatro de ellos en casa y cuatro fuera, mientras que los de Conference jugarán seis repartidos de la misma forma.

Real Betis y Celta de Vigo jugarán la Europa League, mientras que un histórico Rayo Vallecano hará lo propio en la Conference.

Rivales del Real Betis

Feyenoord (en casa)

Dinamo Zagreb (a domicilio)

Olympique de Lyon (en casa)

PAOK (a domicilio)

Nottingham Forest (en casa)

Ludogorets (a domicilio)

Utrecht (en casa)

Genk (a domicilio)

Rivales del Celta de Vigo

Lille (en casa)

Dinamo Zagreb (a domicilio)

PAOK (en casa)

Estrella Roja (a domicilio)

Niza (en casa)

Ludogorets (a domicilio)

Bolonia (en casa)

Stuttgart (a domicilio)13:36 29/08/2025

Rivales del Rayo Vallecano

Lech Poznan (en casa)

Slovan Bratislava (a domicilio)

Drita (en casa)

Jagiellonia (a domicilio)

Shkendija (en casa)

Häcken (a domicilio)

