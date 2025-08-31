Dura crítica de Ducati a Bagnaia: "Aún cuando las cosas van bien, 'Pecco' empeora..."

Gigi Dall'igna, jefe de la escudería italiana, ha querido darle un contundente toque de atención a su pupilo después de una temporada en la que no está rindiendo a su nivel.

Marc Márquez está viviendo una de sus mejores temporadas en MotoGP, al menos a nivel de resultados, dónde está siendo imparable. A falta de ocho grandes premios, la única incógnita que sondea a Marc, salvo giro dramático de guion, es cuándo se convertirá de manera matemática en campeón del mundo de motociclismo por novena vez en su vida.

La aplastante superioridad de Márquez ha dejado muy tocado a 'Pecco' Bagnaia, que no ha tenido opciones de luchar por el mundial en ningún momento. Más allá de eso, Bagnaia tampoco ha conseguido ser lo suficientemente competitivo como para luchar por victorias, solo ha conseguido una en lo que llevamos de temporada.

El turinés, para justificar su rendimiento, ha hablado de ciertas debilidades de la moto en algunas ocasiones, algo que no ha sentado bien en Ducati, que ya le ha respondido en varias ocasiones. Sin embargo, Gigi Dall'igna, jefe del equipo, en declaraciones para el 'Diario AS': "Con Pecco me gustaría hacer más, porque creo que se lo merece y que puede hacer más".

"Pero tantas veces, por un motivo u otro, incluso cuando las cosas van bien, se enreda y empeora la situación. Con esta moto se puede hacer mejor y que él sabe hacerlo mejor. Creo que necesita continuar trabajando ", ha asegurado Dall'igna lanzando un 'dardo' a su pupilo.

El directivo también ha querido alabar a Márquez: "Marc está haciendo una temporada estelar. Nunca había visto a nadie hacer algo así. Marc en 2014 ganó las diez primeras carreras y está claro que él es uno que puede hacer este tipo cosas".