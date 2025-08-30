Hallan el cadáver de la española desaparecida en Indonesia: hay dos detenidos

Matilde Muñoz en una fotografía facilitada por la familia de hace pocos meses en su último viaje a Indonesia.

Los detalles Fuentes policiales confirman a laSexta los arrestos y que el cuerpo de la mujer de 72 años, que se encontraba de vacaciones en la isla Lombok, ha sido encontrado en la playa.

El cuerpo de Matilde Muñoz, la turista española de 72 años que supuestamente fue vista por última vez el 2 de julio en Indonesia, ha sido hallado este sábado en una playa de la isla Lombok, confirman a laSexta fuentes policiales, que han indicado que, por el momento, hay dos detenidos relacionados con el suceso.

Matilde, natural de El Ferrol (Coruña) y afincada en Palma de Mallorca, había quedado con una amiga en la playa de Senggigi, en la isla indonesia de Lombok, el 7 de julio, pero no acudió, lo que extrañó a sus amistades. Días más tarde, tampoco acudió a otra cita con otra amiga en Tailandia.

Ante esta situación, su amiga Olga decidió denunciar la desaparición de Matilde el pasado 28 de julio ante los Mossos d'Esquadra de Sant Feliu de Guixols (Girona), donde estaba de vacaciones; y tras solicitar la Embajada de España ayuda por carta, la Policía indonesia inició una investigación el 13 de agosto.

Con el paso de los días, la desesperación del entorno de la exazafata gallega afincada en Mallorca, viajera empedernida y prácticamente experta en moverse por las diferentes islas indonesias, fue aumentando ante la ausencia de respuestas sobre su desaparición repentina en la isla de Lombok.

De la poca información obtenida por parte de aquellos que pudieron verla por última vez había versiones contradictorias, lo que llevó a pensar a la familia que todo se trataba tristemente, de un "crimen de manual", tal y como expresó el sobrino de Matilde al periodista Jordi Joan Baños, corresponsal en Bangkok de 'La Vanguardia'.

La española fue supuestamente vista por última vez a comienzos de julio por personal del hotel donde se alojaba en Lombok, según dijeron estos a la Policía, mientras que el círculo íntimo de la mujer aseguró no saber de ella, muy activa en mensajes a sus seres queridos, desde finales de junio.

Además, en el hotel Bumi Aditya de Lombok, en la zona costera occidental de Senggigi, donde se alojaba, también afirmaron a la Policía que les envió un mensaje diciendo que estaba en Laos el día 6 de julio, lo que desmintieron las autoridades de Inmigración indonesias.

Así, ese supuesto cambio de destino, sus pertenencias encontradas en la basura, y la ampliación de su estancia en el hotel el mismo día de su desaparición hicieron sospechar a sus seres queridos de que a Mati, como la llamaban cariñosamente, le había pasado algo.

El caso llegó incluso a la Interpol, que iba a rastrear el teléfono móvil de Matilde mediante geolocalización en colaboración con la Policía indonesia, tal y como anunció el Consulado de España en Yakarta, que esperaba localizar así a la desaparecida. Finalmente, dos meses después de su desaparición, se ha encontrado el cadáver de la mujer.

Aer Visa Lombok, la agencia encargada de tramitar su visado en Indonesia, informó de que la turista española no había salido del país. "Su visado está todavía activo, expiraba en noviembre. No ha salido del país", aseguró desde dicha agencia su fundador Sudiaji Gare 'Aji' quien fue el encargado de interponer la denuncia sobre la desaparición el pasado 5 de agosto en Lombok, siguiendo los pasos del entorno de la gallega, que se mantenía en vilo desde España.