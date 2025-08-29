La respuesta de Open Arms a Abascal tras pedir que hundan la embarcación: "Ser atacados por los enemigos del mundo es una medalla"

Open Arms ha respondido con firmeza a las acusaciones del líder de Vox, Santiago Abascal, quien los tildó de "negreros" y sugirió hundir su barco. La ONG española, que lleva una década salvando vidas, considera un honor ser atacados por ciertos enemigos y reitera su compromiso de enfrentar el miedo y el odio. En Instagram, Open Arms defendió su labor humanitaria, destacando que han rescatado a más de 70.000 personas, y calificaron las acusaciones de Abascal como un insulto a la verdad. Además, recordaron que, pese a las críticas, salvarían la vida de cualquier persona, incluso la de Abascal, si estuviera en peligro.

Además, en una publicación en su cuenta de Instagram, Open Arms le ha explicado al ultraderechista a qué se dedican sus integrantes, quienes arriesgan sus propias vidas para tratar de salvar la de los más vulnerables, efectuando rescates, en muchos casos, en condiciones climatológicas extremas.

De esta manera, la ONG ha dejado bien claro su labor: "Nuestros barcos han salvado la vida a más de 70.000 personas. Acusarnos de "negreros" es un insulto a la verdad y una indecencia. Somos una ONG de socorristas que ayuda a personas en situaciones desesperadas. Nuestros barcos son fuertes, pero nuestro espíritu es insumergible. Aunque todos nuestros barcos se hundan, jamás lo hará nuestra determinación".

Además, Open Arms ha echado en cara a Abascal que "cuando la ultraderecha pierde credibilidad recurre siempre a una desesperada estrategia: hacer ruido".

Precisamente, hace unos meses Open Arms subió una publicación a Instagram en la que hacía referencia a varios líderes políticos, como Abascal. "Santiago, a ti también te salvaríamos. Nos demandaste por organización crimnal, pero ¿sabes qué? Nosotros somos socorristas y, si tu vida estuviese en peligro, no dudaríamos en arriesgar la nuestra para salvar la tuya", señalaron.

Pese a esto, Abascal no dudó este jueves en escupir su odio en respuesta a la noticia de la llegada del buque a las costas canarias. "Ese barco de negreros hay que confiscarlo y HUNDIRLO. Para que sirva de advertencia de cuál va a ser el final que les espera a todos los multimillonarios y políticos que promuevan la invasión de Europa", escribió el político ultra.