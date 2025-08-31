El 'espectáculo' del US Open le sale caro a Medvedev: su entrenador le deja después de ocho años

El mal rendimiento y peor comportamiento del tenista en sus últimos compromisos han terminado por desencadenar una espiral de sucesos negativos que llevan al ruso a vivir uno de sus peores momentos.

Daniil Medvedev parece haber perdido el norte. El ruso no encuentra una buena versión de su tenis en los últimos tiempos y acumula una larga racha de resultados negativos.

El desastre en lo deportivo se exacerba con una serie de ridículos comportamientos sobre la pista de tenis. La derrota ante BenjaminBonzi en el US Open fue la gota que colmó el vaso. Una secuencia de gestos obscenos, faltas de respeto o desmerecimientos al juez de silla que el ruso culminó con la destrucción de su raqueta a golpes. Una conducta que le ha costado una multa de más de 40.000 dólares.

Sin embargo, no ha sido la única consecuencia de un espectáculo bochornoso. La imagen del tenista le ha dejado fuera de la convocatoria del equipo europeo de la Laver Cup y sin presencia en la segunda edición del 'Six King Slam'.

Pero lo peor seguramente sea la ruptura con su entrenador, Gilles Cervara, con quien trabajaba desde hace ocho años. El técnico se despidió en sus redes de Daniil: "Nuestra fantástica aventura de ocho temporadas juntos llega a su fin. Como un guiño simbólico de la vida, es después de este torneo US Open que terminamos nuestra colaboración.

"Estoy agradecido y feliz por todas las grandes cosas y maravillosas experiencias que pudimos vivir juntos en la cancha durante estos ocho años. Quedará grabado en mi memoria para siempre", reconoció Cervara.

Medvedev se refirió durante su última participación en el Mutua Madrid Open a las razones que podrían desembocar en una ruptura con su entrenador, una posibilidad que veía remota y poco fructífera: "Salir del 'top20' o entrar en estado de pánico. Cambiar de entrenador te puede ayudar para cuatro o cinco partidos, pero no en una larga trayectoria". Ahora, a sus 29 años, el que fuera número 1 del mundo se enfrenta a su peor momento en la élite del tenis.