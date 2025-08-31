¿PUNTOS PARA LOS ESPAÑOLES?
F1 2025 hoy, en directo: Carrera del Gran Premio de Países Bajos de Fórmula 1
Siga en directo en laSexta.com la carrera del Gran Premio de Países Bajos de la temporada 2025 de Fórmula 1.
LOS MCLAREN, EN SU BATALLA
Primero y segundo. Piastri delante de Norris. La batalla por la victoria estará entre ellos dos, a no ser que ocurra algo... McLaren les deja competir y cada vez son menos las carreras que restan para el final. El Mundial, al rojo vivo entre estos dos.
OPORTUNIDAD PARA SAINZ
El de Williams tuvo una clasificación complicada. También esperaba más tras lo visto en los Libres 3, pero tuvo que conformarse con el 6º puesto. Oportunidad de coger puntos con un Albon que sale desde más atrás.
ASTON MARTIN, A POR PUNTOS
Después de una clasificación en la que se esperaba algo más de los de Silverstone, Fernando Alonso tratará de llevarse algunos puntos a casa partiendo desde la 10ª plaza. Veremos si el asturiano vuelve a hacer magia y consigue rascar algo más hoy.
MUY BUENAS TARDES
Ahora sí, turno del plato fuerte del fin de semana. Llega la hora de la carrera del Gran Premio de Países Bajos. Desde Zandvoort, con la marea naranja inundando el circuito. Todo listo para un nuevo Gran Premio en esta temporada.