Con canción incluida: la genial reacción de Alonso al homenaje que le hizo Alcaraz en el Open de Australia

El homenaje histórico de Alcaraz a Fernando Alonso tras su épica victoria en el Open de Australia 2026

El piloto dejaba en sus redes sociales un detalle con el murciano tras su pase a la final en Melbourne y la imitación de su histórica celebración sobre su Renault en Suzuka 2006.

El pasado viernes, Carlos Alcaraz lograba clasificarse para su primera final del Open de Australia en su carrera. Tras un agónico duelo ante Alexander Zverev, el murciano celebraba su triunfo por todo lo alto y destacaba entre los numerosos gestos, la icónica pose que Fernando Alonso realizó en el Gran Premio de Japón de 2006, al imponerse en Fórmula 1 durante el año de su segundo mundial con Renault.

Concretamente fue el gesto de 'la grulla', que el asturiano interpretó tras superar a los Ferrari de Michael Schumacher y Felipe Massa. Ahora, el piloto de Aston Martin ha querido expresar su respeto hacia el tenista con un divertido mensaje en redes sociales.

"Alcarazz… te quieeroo", escribía Fernando junto a unos emoticonos que invitan a pensar que Alonso estaba realizando su propia interpretación musical. Acompañando el mensaje de una medalla de oro, felicitaba también el piloto al murciano por su pase a la final en Melbourne. Allí se enfrentará a Novak Djokovic, que tras superar a Jannik Sinner en semifinales llega con muchas fuerzas y con intención de redondear a 25, el número de Grand Slams obtenidos.

Un reconocimiento de leyenda al tenista de 22 años, que ya forma parte de la historia del tenis español. Además, en la final del domingo tendrá la oportunidad de seguir aumentando su palmarés y convertirse en el jugador más joven en lograr el 'Career Slam'.