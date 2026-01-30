Ahora

Escándalo en el Ayuntamiento de Alicante

La concejala de Urbanismo de Alicante dimite tras acceder a un pìso de protección oficial para rentas bajas

Los detalles De esta manera, Rocío Gómez, se suma a hasta ahora directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman, cuyos hijos accedieron a estas casas.

La concejala de Alicante Rocío Gómez ha anunciado su dimisión este viernes, después de conocerse que tanto ella como dos hijos de la directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman, así como un arquitecto, se habrían hecho con viviendas de oferta social para personas con rentas limitadas que el Ayuntamiento alicantino había promocionado. De esta manera, Gómez se suma a Pérez-Hickman quien horas antes ya había anunciado su salida del organismo público.

Si bien Gómez se encuentra actualmente de baja por maternidad ha hecho este anuncio, será en los próximos días cuando presente de forma oficial oficialmente su dimisión, según ha podido saber laSexta a través de un comunicado del consistorio alicantino. En este sentido, ha explicado que la hasta ahora concejala toma esta decisión de "apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo". Además, asegura "haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida".

Asimismo, Gómez insiste en que "se inscribió en una cooperativa de viviendas de La Condomina, en la Playa de San Juan, antes de entrar en política". En este sentido, ha destacado que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.

Una oferta muy atractiva

La promoción ofrecía viviende de entre tres y cuatro dormitorios, con piscina comunitaria y gimnasio. Una oferta social a precios asequibles para personas con rentas limitadas y muy atractiva para estos hasta ahora miembros del Ayuntamiento de Alicante. Precisamente, este viernes el alcalde de la localidad, Luis Barcala, ha asegurado que "ante el más mínimo atisbo de responsabilidad" acudirá "a la Fiscalía": "Caiga quien caiga", ha sentenciado.

