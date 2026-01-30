La concejala de Urbanismo de Alicante dimite tras acceder a un pìso de protección oficial para rentas bajas

Los detalles De esta manera, Rocío Gómez, se suma a hasta ahora directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman, cuyos hijos accedieron a estas casas.

La concejala de Alicante, Rocío Gómez, ha anunciado su dimisión tras revelarse que tanto ella como familiares de la directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman, y un arquitecto, adquirieron viviendas de oferta social destinadas a personas con rentas limitadas. Gómez, actualmente de baja por maternidad, presentará oficialmente su dimisión en los próximos días, permitiendo que la investigación continúe sin interferencias. Asegura haber proporcionado toda la documentación solicitada y destaca que se inscribió en una cooperativa de viviendas antes de su incursión en la política en 2023. El alcalde Luis Barcala ha afirmado que acudirá a la Fiscalía si se detecta responsabilidad.

La concejala de Alicante Rocío Gómez ha anunciado su dimisión este viernes, después de conocerse que tanto ella como dos hijos de la directora general de Contratación Pública, María Pérez-Hickman, así como un arquitecto, se habrían hecho con viviendas de oferta social para personas con rentas limitadas que el Ayuntamiento alicantino había promocionado. De esta manera, Gómez se suma a Pérez-Hickman quien horas antes ya había anunciado su salida del organismo público.

Si bien Gómez se encuentra actualmente de baja por maternidad ha hecho este anuncio, será en los próximos días cuando presente de forma oficial oficialmente su dimisión, según ha podido saber laSexta a través de un comunicado del consistorio alicantino. En este sentido, ha explicado que la hasta ahora concejala toma esta decisión de "apartarse del cargo para que la investigación pueda seguir su curso sin interferencias de ningún tipo". Además, asegura "haber aportado toda la documentación que le ha sido requerida".

Asimismo, Gómez insiste en que "se inscribió en una cooperativa de viviendas de La Condomina, en la Playa de San Juan, antes de entrar en política". En este sentido, ha destacado que entró en política en 2023, después de formalizar su inscripción en una cooperativa para acceder a una promoción de viviendas de protección pública, de la que era la cooperativista número 18, en la Playa de San Juan.

Una oferta muy atractiva

La promoción ofrecía viviende de entre tres y cuatro dormitorios, con piscina comunitaria y gimnasio. Una oferta social a precios asequibles para personas con rentas limitadas y muy atractiva para estos hasta ahora miembros del Ayuntamiento de Alicante. Precisamente, este viernes el alcalde de la localidad, Luis Barcala, ha asegurado que "ante el más mínimo atisbo de responsabilidad" acudirá "a la Fiscalía": "Caiga quien caiga", ha sentenciado.

