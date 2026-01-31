"¡Dios es grande y nos escuchó!": familiares de los presos políticos de Venezuela celebran la amnistía general de Delcy Rodríguez

El contexto Casi un mes después de la captura de Maduro, la dirigente venezolana ha anunciado una "ley de amnistía" que supondría la liberación de los encarcelados durante el chavismo por motivos ideológicos.

Venezuela vive un momento crucial tras la captura de Nicolás Maduro y la intervención militar de EE.UU. en Caracas hace casi un mes. Este evento ha marcado un antes y un después para el país. Delcy Rodríguez, dirigente venezolana, anunció en el Tribunal Supremo de Justicia una ley de amnistía general que cubrirá el periodo de violencia política desde 1999, prometiendo la liberación de presos políticos del chavismo. Este anuncio fue celebrado por los familiares de los detenidos, quienes han esperado mucho tiempo por esta noticia. Aunque el gobierno afirma haber liberado a más de 600 personas, las ONG discrepan, situando la cifra en 302. Además, Rodríguez anunció que el Helicoide se transformará en un centro de servicios sociales y deportivos, promoviendo la paz y convivencia.

Es un punto de inflexión para Venezuela. Para una Venezuela que está cerca de ver cómo se cumple un mes desde la captura de Nicolás Maduro. Que, hace casi 30 días, vivió un ataque de EEUU en Caracas. Una intervención militar de Donald Trump. Una jornada que ha supuesto un antes y un después para el país caribeño que, ahora, tiene un capítulo más en su libro. En un libro, en unas páginas, en las que aparece escrita una ley de amnistía para los presos políticos.

Una que Delcy Rodríguez, actual dirigente venezolana, anunció en la sede del Tribunal Supremo de Justicia: "Impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo de violencia política de 1999 al presente".

Así fue la confirmación. Así fueron las palabras de Rodríguez sobre una ley que supondría la liberación de todos los presos políticos encarcelados en los años de gobierno del chavismo. Que podría beneficiar a cientos de detenidos que aún permanecen recluidos por motivos ideológicos.

A las puertas del Helicoide con los móviles en sus manos, los familiares de los presos políticos del chavismo celebraron el anuncio. Uno que esperaban desde hace tiempo. Desde hace mucho tiempo. "¡Libertad!", decían aliviados tras conocer la noticia: "¡Dios es grande! ¡Dios nos escuchó!"

"Es un conjunto de emociones. Uno se quiebra... es inevitable", afirma un familiar de uno de los muchos presos políticos que siguen en las cárceles venezolanas.

Que continúan encerrados tras semanas en las que se ha realizado un proceso gradual de excarcelaciones, entre los que hay varios españoles liberados de las prisiones caribeñas.

Según afirma el Gobierno del país, han sido más de 600 las personas liberadas; las ONG, sin embargo, discrepan de manera notable y sitúan la cifra en 302.

Hubo otro anuncio más. Porque aparte de la ley de amnistía, porque aparte de una medida que celebran los familiares de los presos políticos, Rodríguez confirmó que el Helicoide, que las instalaciones del centro de torturas, iban a pasar a ser un centro de servicios sociales y deportivos para la población.

En su intervención, la dirigente de Venezuela hizo un llamamiento a dejar atrás la confrontación y rechazó toda forma de violencia o represalia, con el objetivo de "favorecer la convivencia y la paz social".