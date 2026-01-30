Ahora

Sergio Pérez desvela el caos en Cadillac: "Hay problemas en todas partes"

El piloto mexicano reconoce que el coche está pasando por muchos problemas en los test de Barcelona de esta semana.

Cadillac es seguramente el equipo que más problemas ha sufrido de los que han rodado en Barcelona. Tanto Sergio Pérez como Valtteri Bottas. Ni han marcado buenos tiempos ni han podido rodar muchas vueltas seguidas.

Checo no es demasiado optimista. Al contrario. Ha reconocido que en el coche no paran de surgir problemas a cada vuelta que completan.

"Problemas. Problemas por todos los lados. Con el motor, con el coche, algunos problemas electrónicos...", dice el piloto mexicano.

Prefiere que todos esos problemas ocurran ahora a que se los encuentren en Australia, en el primer Gran Premio de la temporada: "Pero creo que es bueno que esté pasando aquí".

"Son tiempos exigentes para nosotros", finaliza con una sonrisa Checo Pérez.

