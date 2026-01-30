Puro cine: ojo a la inmediata reacción de Carlos Alcaraz tras ganar a Zverev en el Open de Australia

El número 1 del mundo, que vomitó y sufrió calambres tras ganar los dos primeros sets, vio cómo el alemán se puso 'break' arriba en la quinta manga.

La semifinal entre Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en el tercer partido más largo de la historia del Open de Australia.

Las cinco horas y 27 minutos de encuentro tan solo han sido superadas en el de segunda ronda de 2023 entre Andy Murray y Thanasi Kokkinakis (cinco horas y 45 minutos) y por la legendaria final entre Rafa Nadal y Novak Djokovic en 2012 (cinco horas y 53 minutos).

Sin embargo, en el ecuador de la semifinal no pintaba que fuera a ser así. El murciano se llevó con solvencia las dos primeras mangas, pero en la tercera empezó su infierno.

Vómitos, calambres, llamadas al fisio, quejas de Zverev... y derrota en el tie-break. De hecho, el cuarto set también se lo llevó Sascha en el tie, forzando el quinto y definitivo.

En el mismo, con 'break' en contra, el número 1 del mundo sacó fuerzas de dónde no había para cerrar el partido en 6-4, 7-6(5), 6-7(3), 6-7(4) y 7-5.

Su celebración, de absoluto cine, define la pesadilla que ha sufrido el español en Melbourne este viernes: al suelo, manos en la cara, calambres y un fuerte abrazo con el germano.

De esta manera, Carlitos se convierte en el tenista más joven de todos los tiempos en llegar a la final de los cuatro torneos de Grand Slam a sus 22 años y 272 días.

Además, acumula una estadística brutal en los 'majors': ha ganado 15 de los 16 partidos a cinco sets que ha disputado en su carrera. Solo perdió ante Berrettini en el Open de Australia 2022.

Con esta victoria, Alcaraz se asegura una renta mínima de 1.450 puntos sobre Sinner, por lo que llegará a Indian Wells (4 al 15 de marzo) como número uno, sumando 62 semanas en lo más alto del ranking.