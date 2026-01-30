El increíble punto que Alcaraz ganó a Zverev completamente cojo en el Open de Australia 2026

El murciano se impuso a su rival, Alexander Zverev, en un encuentro agónico y donde varios problemas físicos lastraron su juego.

Han sido muchos los detalles de altísimo nivel tenístico los que ha dejado el 'interminable' duelo de semifinales que ha enfrentado a Carlos Alcaraz y Alexander Zverev en el Open de Australia 2026.

El partido en el que el murciano acabó obteniendo el pase a su primera final en Melbourne, sin duda, fue todo un reto para el número uno, que vivió momentos muy críticos a lo largo de las casi cinco horas y media que duró el enfrentamiento.

Entre ellos, varios calambres y vómitos que enturbiaron el juego de Carlos. Pero sin duda, uno de los momentos de mayor exigencia para el de El Palmar tuvo lugar en el tercer set, cuando el alemán comenzaba su 'casi' remontada al vencer dos sets seguidos e igualar el partido.

Completamente cojo se impuso el español en un punto que le situaba a tan solo dos bolas de llevarse el partido. Con el servicio para Zverev y visibles dificultades para moverse, Carlos logró leer a su rival y sentenciar el punto a su favor tras varios golpes a los que llegó muy exigido.

El domingo se conocerá el campeón de este grande que está inaugurando la temporada por todo lo alto, mostrando un nivel de tenis muy elevado. Una temporada que sin duda, estará cargada de grandes momentos para Alcaraz y que le permitirán seguir aumentando su aura de campeón.