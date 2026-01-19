Carnaval de Cádiz
COAC 2026, en directo | Puntuaciones y orden de actuación de la 9.ª sesión de la fase preliminar
El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) de Cádiz entra en su segunda semana con la 9.ª sesión de la fase preliminar. Hoy, en el Falla, actúan otras siete agrupaciones, entre chirigotas, comparsas y un coro.
📺💥 Así sonó La camorra, la comparsa que pidió la dimisión de Juanma Moreno en el COAC
La camorra, la comparsa más votada por el jurado 'no oficiá' del 'Bahía de Cádiz'
COAC 2026 | Las 7 agrupaciones que actúan hoy en el Carnaval de Cádiz
COAC 2026 | ¿Quién actúa hoy? Estas son las agrupaciones de la sesión 9.ª de la fase preliminar
📺💥 Así sonó La camorra, la comparsa que pidió la dimisión de Juanma Moreno en el COAC
La camorra, la comparsa más votada por el jurado 'no oficiá' del 'Bahía de Cádiz'
La camorra ha desbancado a El desguace y El manicomio para los jueces del Bahía de Cádiz. Las que hasta ahora eran las dos comparsas favoritas de la edición se han quedado relegadas por esta agrupación femenina, de Marta Ortiz, que ha pedido la dimisión de Juanma Bonilla por su gestión en el caso de los cribados del cáncer de mama.
Para el diario Bahía de Cádiz, ha sido la mejor, con mucha diferencia: se ha colocado 17 puntos por delante de la segunda, El desguace, y 24 por delante de la segunda, El manicomio, que siguen siendo las mejores para el Diario de Cádiz. Así quedan las puntuaciones de los jurados no oficiales para las comparsas:
COAC 2026 | Las 7 agrupaciones que actúan hoy en el Carnaval de Cádiz
La sesión de hoy en la fase preliminar del COAC arranca con la actuación del coro La marinera, para cerrar, ya en la madrugada del martes, con la comparsa Los humanos. Estas son todas las actuaciones de este lunes 19 de enero y el orden en el que irán saliendo a las tablas del Falla:
COAC 2026 | ¿Quién actúa hoy? Estas son las agrupaciones de la sesión 9.ª de la fase preliminar
Comienza la semana y el COAC continúa en el Falla de Cádiz. El Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) entra en su segunda semana completa después de las ocho primeras sesiones de la fase preliminar, que se celebra hasta el 27 de enero de 2026, cuando se conocerá la lista de agrupaciones que pasen a la siguiente fase, la de cuartos de final. Para la sesión de este lunes, 19 de enero, son siete las agrupaciones que actúan en el escenario del Gran Teatro Falla: comienza el coro La marinera y cierra la sesión de hoy la comparsa Los humanos.