COAC 2026, en directo | Puntuaciones y orden de actuación de la 9.ª sesión de la fase preliminar

La camorra, la comparsa más votada por el jurado 'no oficiá' del 'Bahía de Cádiz'

La camorra ha desbancado a El desguace y El manicomio para los jueces del Bahía de Cádiz. Las que hasta ahora eran las dos comparsas favoritas de la edición se han quedado relegadas por esta agrupación femenina, de Marta Ortiz, que ha pedido la dimisión de Juanma Bonilla por su gestión en el caso de los cribados del cáncer de mama.

Para el diario Bahía de Cádiz, ha sido la mejor, con mucha diferencia: se ha colocado 17 puntos por delante de la segunda, El desguace, y 24 por delante de la segunda, El manicomio, que siguen siendo las mejores para el Diario de Cádiz. Así quedan las puntuaciones de los jurados no oficiales para las comparsas: