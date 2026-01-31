Alcaraz - Djokovic: horario y dónde ver la gran final del Open de Australia

Alcaraz, sobre su enfrenamiento ante Djokovic en Australia: "Es de las peores cosas..."

El número uno del mundo se enfrentará al jugador más laureado de la historia del tenis y mayor campeón de la historia en Australia, su torneo talismán.

Carlos Alcaraz se medirá en la final del Open de Australia 2026 al 'rey de Melbourne', Novak Djokovic. El partido será este domingo en la Rod Laver Arena y supondrá la proclamación del primer ganador de un Grand Slam esta temporada.

El encuentro tendrá lugar a las 9:30 de la mañana (horario peninsular español) y se espera un gran nivel de tenis por parte de ambos jugadores, tras lo mostrado en el resto de duelos del torneo. Mientras que, en semifinales, el murciano se impuso a Alexander Zverev en una épica remontada, el serbio fue capaz de superar a Jannik Sinner en un agónico duelo.

Por otro lado, este partido podría convertir a Carlos en el tenista más joven en proclamarse campeón de los cuatro grandes, mientras que 'Nole' busca seguir aumentando su palmarés de leyenda consiguiendo el que sería su Grand Slam número 25, y el undécimo triunfo personal en Melbourne.

Dónde ver en TV

El partido se podrá seguir en televisión a través del canal 'Eurosport'. En la web de 'laSexta' se podrá disfrutar de algunos de los mejores momentos del encuentro.

Se trata de la primera gran cita del año marcada en el calendario para los amantes del tenis. Un duelo sin igual entre dos campeones en puntos completamente opuestos de sus respectivas carreras, y que sin duda, promete emoción y un alto nivel tenístico tanto por parte de Carlitos como del conocido de sobra, 'rey de Melbourne'.