Una víctima de la 'Luz del Mundo' muestra las 68 puñaladas que le dieron por denunciar abusos: "Creen que están haciendo un servicio a Dios"

Moisés Padilla, exseguidor de la 'Luz del Mundo', explica en este vídeo su sobrecogedora historia de abusos por parte del líder del grupo religioso y el secuestro y torturas que sufrió cuando decidió denunciarlo.

En los Ángeles, 'Equipo de Investigación' entrevista a Moisés Padilla, exseguidor de la 'Luz del Mundo', que fue brutalmente agredido por el cuerpo de seguridad del grupo religioso después de denunciar públicamente abusos sexuales.

En el vídeo sobre estas líneas, explica que nació dentro de la organización y que fue a los 16 años cuando Samuel Joaquín, el padre de Naasón Joaquín García y su precursor al frente de la iglesia, "metió su mano en la braga de mi pantalón, sacó el miembro y empezó a tener sexo oral".

Moisés fue a denunciarlo a la Secretaría de Gobernación, que le envió al Estado, para que éste les devolviera de nuevo a la Secretaría: "Era un jueguito de ping-pong para cansarnos", afirma este hombre, que cuenta que hizo una huelga de hambre "porque él violaba niños y niñas".

Sin embargo, defiende que no se hizo nada porque "muchos miembros de la secta ahora pertenecen a las oficinas de Gobierno y tanto policías como de Hacienda, como el ejército, federales y todos están metidos".

Defiende que, tras su denuncia, la 'Luz del Mundo' le ofreció 4 millones y luego subió a 6 por su silencio, "que no recibo". Lo que sí ocurrió, explica, es que le secuestraron, torturaron: "Me dieron 68 puñaladas con un picahielo y con un cuchillo, me dieron por muerto" señala mostrando hasta 34 cicatrices en el cuello.

Moisés afirma que "probablemente" fue la guardia personal del 'apóstol', cuyo modus operandi, según él, es que "primero tratan de aislarlos, pero cuando la víctima insiste en hablar, lo matan o lo desaparecen creyendo que están haciendo un servicio a Dios".

