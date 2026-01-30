Las primeras palabras de Alonso tras pilotar el Aston Martin de Adrian Newey: "Queda más por venir"

El piloto asturiano ha completado 61 vueltas en la jornada de viernes de los test de Barcelona: "Ha sido un día positivo".

Fernando Alonso y Aston Martin han completado 61 vueltas en su único día completo de test en Barcelona. Este jueves ya pusieron el coche en pista con Lance Stroll, pero ha sido este viernes cuando de verdad han podido probar cosas diferentes en el coche. Y las primeras sensaciones son buenas.

En declaraciones que publica el periodista Carlos Miquel, Fernando ha analizado así sus primera vueltas al volante del coche diseñado por Adrian Newey: "Ha sido un día positivo. Más de 60 vueltas y el coche ha respondido bien. Es excitante volver".

"Este ha sido de verdad el primer día del coche, otros equipos habían rodado antes en filming day y la semana", dice el piloto asturiano.

Anuncia que quedan piezas diferentes por llegar a un coche que sería una primera versión: "Queda más por venir...".

Sobre Adrian Newey ha dejado esta frase: "Siempre enseña algo".

Aston Martin y Alonso volverán a rodar ya en los test de Bahréin previos a que comience el mundial de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Australia.

Aston Martin ha sorprendido con el diseño del AMR26, pero esto sólo acaba de empezar. Porque de momento los que de verdad meten miedo son los Mercedes, que con George Russell y Kimi Antonelli han superado las 500 vueltas en Barcelona.