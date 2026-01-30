Muere en el hospital una de las heridas en la tragedia de Adamuz: el balance de víctimas mortales se eleva a 46

¿Por qué es importante? Patricia viajaba en el Alvia que partió de Madrid y chocó contra el Iryio que circulaba en dirección a la capital la tarde del domingo 18 de enero quedando gravemente herida.

La muerte de Patricia en el hospital ha elevado este viernes a 46 el número de fallecidos en el accidente ferroviario de Adamuz, en Córdoba, según ha confirmado la consejería de Salud a laSexta. La mujer, vecina de un pueblo de Huelva, viajaba en el vagón 2 del Alvia que partió de Madrid, de donde regresaba tras haberse presentado a las oposiciones para funcionarios de prisiones, cuando chocó contra el Iryio que circulaba en dirección a la capital la tarde del domingo 18 de enero.

El accidente provocó en la mujer una afección grave en los pulmones y estaba ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el hospital Reina Sofía de Córdoba. Con ella ya son 29 los fallecidos de la provincia de Huelva, de donde provienen la mayoría de las víctimas mortales del siniestro.

Por ello, Huelva fue la ciudad escogida para despedir a las víctimas en un funeral religioso que tuvo lugar este jueves en el Palacio de Deportes Carolina Marín. Los reyes presidieron la ceremonia, en la que también estuvieron presentes varios miembros del Gobierno, y en la que ocuparon un lugar preferente los familiares y supervivientes.

Hasta esta tarde, 16 personas de las 126 que fueron atendidas tras el accidente ferroviario continúan ingresadas en los hospitales andaluces, dos de ellas en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de los distintos centros sanitarios. El Servicio Andaluz de Salud (SAS), ha informado de una nueva alta hospitalaria y un paciente ha salido de la UCI. De esas 16 personas, 15 son adultos y una es un niño.

*Noticia en ampliación.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.