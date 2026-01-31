Pasajeros de trenes denuncian viajar con retrasos y sin devolución: "Siempre pagamos el pato los mismos"

El contexto Las principales operadoras han anunciado que dejarán de indemnizar a los viajeros afectados, independientemente del tiempo de demora.

Los retrasos en los trenes están generando una creciente indignación entre los pasajeros, especialmente después de que las principales operadoras anunciaran que dejarán de indemnizar a los afectados. Iryo fue la primera en comunicar que, desde el 28 de enero, los billetes para los trayectos Madrid-Barcelona y Madrid-Valencia no tendrán derecho a compensación, sin importar el retraso. Renfe ha ido más allá al anunciar que cualquier billete en España afectado por las limitaciones de velocidad de Adif no recibirá devolución. Pasajeros como Sergi y Mariluz expresan su frustración, cuestionando el costo y la falta de compensación por los retrasos.

Por su parte, Iryo fue la primera en comunicarlo: desde el miércoles 28 de enero, cualquier billete que se compre en los trayectos Madrid-Barcelonao Madrid-Valenciano tendrá derecho a compensación, independientemente del tiempo de retraso.

La medida ha pillado a muchos usuarios en pleno viaje, como a Sergi, que sale desde la estación de Sants-Barcelona y que ya había hecho sus propios cálculos antes de subir al tren. "Yo calculé que cogía el tren de las 12:00 para, ni que sea, llegar antes de las 18:00 o 19:00 horas", explica.

Como él, muchos pasajeros entienden que puedan producirse retrasos, pero no aceptan seguir pagando lo mismo. Fernando, también desde Barcelona, lo resume así: "A mí que me expliquen. Yo estoy pagando el billete, me está costando lo mismo o más y estoy teniendo retrasos".

Sin derecho a devolución

Eso sí, Renfe ha ido incluso más allá en su comunicado. A partir de este sábado, cualquier billete de cualquier punto de España que se vea afectado por las limitaciones de velocidad establecidas por Adif no tendrá derecho a recibir ninguna devolución.

Algunos viajeros se han enterado justo antes de subir al tren. Por eso, muchos insisten en la importancia de estar informados y conocer en qué condiciones opera la compañía que utilizan.

Una viajera, Mariluz, no oculta su enfado ante los medios: "Me parece fatal, porque al final siempre pagamos el pato los mismos, los pasajeros. Si las cosas estuvieran arregladas, no pasaría lo que ha pasado".

Desde distintas estaciones del país, pasajeros como Sergi o Mariluz se hacen la misma pregunta que miles de viajeros cada día: ¿a qué hora conseguirán llegar a su destino? , se cuestionan.

